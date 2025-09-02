Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Концептуально одобрили: кому оставят пенсии за выслугу лет, а кому сократят

Редакция PRESS 2 сентября, 2025 18:07

Новости Латвии 0 комментариев

Начиная с 2027 года, из круга получателей пенсий за выслугу лет будут исключены все профессии, не связанные с регулярной угрозой здоровью и жизни, остальные должны будут рассчитывать на повышение необходимого стажа работы и, возможно, также на корректировку размера пенсии по выслуге лет, об этом говорится в концептуально одобренном во вторник правительством информационном докладе Государственной канцелярии о реформе системы пенсий за выслугу лет.

Из перечня профессий, дающих право на пенсию по выслуге, планируется исключить прокуроров, судей (для которых предусматривается специальная пенсия), дипломатов, артистов балета, актеров кукольного театра, артистов цирка, хоровых артистов, оркестровых музыкантов, солистов-вокалистов, театральных актеров (с предоставлением поддержки для переквалификации в другую профессию), а также все должности и профессии, выполнение обязанностей которых не связано с регулярной угрозой здоровью и жизни, включая тех, кто выполняет вспомогательные функции. Это предложение Государственной канцелярии будет применяться только к тем, кто начнет работать в указанных профессиях после конца 2026 года.

В то же время предложение, разработанное Государственной канцелярией, предусматривает для лиц, занятых в профессиях с выслугой и находящихся на службе или в трудовых отношениях на 1 января 2027 года (за исключением тех, кто к этому времени уже получит право на пенсию по выслуге), постепенное увеличение минимального возраста и стажа, необходимых для получения пенсии по выслуге.

Также предложение предусматривает исключение последних двух месяцев из расчета пенсии. Такая практика уже применяется при расчете различных пособий.

Для лиц, которые к 1 января 2027 года накопят стаж выслуги менее десяти лет, помимо вышеуказанных изменений будет изменена формула расчета пенсии по выслуге. Пенсия будет рассчитываться с учетом заработной платы за 120-месячный период, заканчивающийся за два месяца до увольнения.

Минимальный и максимальный размер пенсии по выслуге для таких лиц будет снижен на 10–20 процентных пунктов с учетом выравнивания между различными службами, в том числе на пять процентных пунктов в случае увольнения или освобождения от должности.

Для тех, кто начнет работать после вступления изменений в силу, в стаж выслуги можно будет включить стаж работы в частном секторе, но не более 20% от общего стажа выслуги. Пенсия по выслуге будет выплачиваться до достижения общего пенсионного возраста, после чего выплата пенсии по выслуге прекратится, и лицо будет получать пенсию по старости, рассчитанную в общем порядке на основе социальных страховых взносов.

Как указано в информационном докладе, учитывая, что изменения в системе пенсий по выслуге затрагивают долгосрочные обязательства государства перед лицами, занятыми в профессиях с выслугой, предложение Государственной канцелярии уделяет особое внимание принципу правовой уверенности. Поэтому предусматривается, что некоторые изменения будут применяться к занятым в профессиях с выслугой постепенно, с учетом переходных периодов в зависимости от групп работников, их накопленного стажа выслуги и предложенных решений.

Правительство поручило Государственной канцелярии и отраслевым министерствам подготовить и представить на рассмотрение Кабинета министров проекты нормативных актов, необходимых для реализации изменений, в составе пакета законопроектов, сопровождающих законопроект «О государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы». Окончательное решение по изменениям примет Сейм.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

