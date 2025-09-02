Концептуально одобрили: кому оставят пенсии за выслугу лет, а кому сократят

Из перечня профессий, дающих право на пенсию по выслуге, планируется исключить прокуроров, судей (для которых предусматривается специальная пенсия), дипломатов, артистов балета, актеров кукольного театра, артистов цирка, хоровых артистов, оркестровых музыкантов, солистов-вокалистов, театральных актеров (с предоставлением поддержки для переквалификации в другую профессию), а также все должности и профессии, выполнение обязанностей которых не связано с регулярной угрозой здоровью и жизни, включая тех, кто выполняет вспомогательные функции. Это предложение Государственной канцелярии будет применяться только к тем, кто начнет работать в указанных профессиях после конца 2026 года.

В то же время предложение, разработанное Государственной канцелярией, предусматривает для лиц, занятых в профессиях с выслугой и находящихся на службе или в трудовых отношениях на 1 января 2027 года (за исключением тех, кто к этому времени уже получит право на пенсию по выслуге), постепенное увеличение минимального возраста и стажа, необходимых для получения пенсии по выслуге.

Также предложение предусматривает исключение последних двух месяцев из расчета пенсии. Такая практика уже применяется при расчете различных пособий.

Для лиц, которые к 1 января 2027 года накопят стаж выслуги менее десяти лет, помимо вышеуказанных изменений будет изменена формула расчета пенсии по выслуге. Пенсия будет рассчитываться с учетом заработной платы за 120-месячный период, заканчивающийся за два месяца до увольнения.

Минимальный и максимальный размер пенсии по выслуге для таких лиц будет снижен на 10–20 процентных пунктов с учетом выравнивания между различными службами, в том числе на пять процентных пунктов в случае увольнения или освобождения от должности.

Для тех, кто начнет работать после вступления изменений в силу, в стаж выслуги можно будет включить стаж работы в частном секторе, но не более 20% от общего стажа выслуги. Пенсия по выслуге будет выплачиваться до достижения общего пенсионного возраста, после чего выплата пенсии по выслуге прекратится, и лицо будет получать пенсию по старости, рассчитанную в общем порядке на основе социальных страховых взносов.

Как указано в информационном докладе, учитывая, что изменения в системе пенсий по выслуге затрагивают долгосрочные обязательства государства перед лицами, занятыми в профессиях с выслугой, предложение Государственной канцелярии уделяет особое внимание принципу правовой уверенности. Поэтому предусматривается, что некоторые изменения будут применяться к занятым в профессиях с выслугой постепенно, с учетом переходных периодов в зависимости от групп работников, их накопленного стажа выслуги и предложенных решений.

Правительство поручило Государственной канцелярии и отраслевым министерствам подготовить и представить на рассмотрение Кабинета министров проекты нормативных актов, необходимых для реализации изменений, в составе пакета законопроектов, сопровождающих законопроект «О государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы». Окончательное решение по изменениям примет Сейм.