Константинопольский патриарх Варфоломей I посетит Латвию

Визит начнётся со встречи патриарха с президентом Латвии. Также запланированы переговоры с председателем Сейма Дайгой Миеpиней («Союз зелёных и крестьян») и премьер-министром Эвикой Силиней («Новое Единство»).

В Латвийском университете патриарх прочитает лекцию на английском языке «Церковь в условиях экологического кризиса сегодня — наука, этика, совместные действия» на английском языке. В субботу, 13 сентября, в 10:00 Варфоломей I примет участие в экуменическом богослужении в Рижском соборе.

Константинопольский патриархат — одна из духовных юрисдикций Восточной православной церкви. Его центр находится в Стамбуле, но он управляет епархиями и монастырями в Турции, Греции, США, Австралии и Южной Корее.

Напомним, до 2022 года Латвийская православная церковь находилась в юрисдикции Московского патриархата. После российского вторжения в Украину Сейм принял закон, закрепивший её полный самостоятельный статус.