Конфликт в автобусе: водитель пошел на принцип против женщины с детьми, заговорившей по-русски (Видео)

Чтобы выразить свое возмущение, женщина опубликовала видео, в котором рассказала о ходе событий. Женщина села в автобус, и водитель, ссылаясь на Сатверсме, понимая русский, потребовал, чтобы та говорила по-латышски!

«Почему я должна говорить по-латышски при покупке билета? Я не в тюрьме, я не на работе…» —возмущается она, показывая водителя автобуса, который позволил себе оскорбить ее и сказал, что вызовет полицию.

«Ну, давайте позвоним, подождем полицию», — говорит она.

Женщина продолжает: «Я ничего не нарушала, я была готова заплатить деньги, хотя мне и не нужно было платить». На видео слышно, как водитель автобуса рассказывает ход событий на латышском языке. Женщина кричит: «Я дала вам документ, и что вы мне сказали? "Я не понимаю!"

«Все понимает, но говорит, что не понимает. Ужас! Таких героев надо показывать всем. Ждем полицию, я буду ждать до последнего!» говорит она в конце видео.

Пользователи соцсетей назвали поведение женщины разжиганием национальной розни, другие говорят, что в этой ситуации «оба хороши».

Чуть позже женщина опубликовала в своем профиле в «ТикТок» несколько видеороликов, пообещав подать жалобу на водителя. В комментариях она написала, что отлично знает латышский язык, просто в тот день хотела говорить на русском.