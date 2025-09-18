Конфисковать российские активы в Латвии и передать Украине: Сейм будет думать как

Оппозиция - "Объединенный список" и Национальное объединение - настаивали на том, что проект решения должен быть рассмотрен Сеймом срочно, уже на сегодняшнем парламентском заседании. Однако большинство парламентариев, согласившись, что вопрос заслуживает рассмотрения, решили, что его нужно изучить в обычном порядке. Инициатива передана на рассмотрение в комиссию.

В проекте решения "Объединенный список" призывает разработать механизм компенсации, который обеспечил бы финансовую ответственность России за нанесенные Украине, ее народу и организациям убытки.

По мнению "Объединенного списка", "непростительно долго откладывалось принятие конкретных правовых мер, которые позволили бы напрямую направить эти активы на компенсацию".