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Конец июня оказался холоднее нормы: тенденция на похолодание держится уже несколько месяцев

© LETA 26 июня, 2025 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Средняя температура воздуха во второй декаде июня в стране составила +14,5 градуса, что на 0,6 градуса ниже нормы, свидетельствуют данные, обобщенные Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая низкая температура воздуха составила +4,9 градуса 14 июня в Стенде и 15 июня в Руцаве, а максимальная температура декады составила +27,1 градуса 16 июня в Добеле и Мерсрагсе.

Среднее количество осадков достигло 33,9 миллиметра, или 121% от нормы второй декады. Больше всего дождя выпало в Даугавпилсе, где зарегистрировано 59,8 миллиметра осадков, а наименьшее количество осадков составило 12,3 миллиметра в Кулдиге.

Относительная влажность воздуха в среднем по стране во второй декаде июня составила 78% - от 74% в Алуксне, Мадоне и Руйене до 84% в Вентспилсе.

Самые сильные порывы ветра - неполные 19 метров в секунду - были зафиксированы 12, 19 и 20 июня местами на побережье.

Все декады с конца апреля в Латвии были прохладнее нормы, при этом с середины мая было зафиксировано и среднее количество осадков, превышающее обычное.

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