Напомним, Рижская дума больше не согласовывает театру рекламы на русском языке, поэтому на фасаде максимально долго держали последнюю рекламу на родном языке — детского спектакля «Золушка».

Министр культуры Наурис Пунтулис ранее издал распоряжение, согласно которому все подведомственные Министерству культуры учреждения и предприятия обязаны до 30 июля исключить русский язык из публичного пространства. Под запрет подпадают реклама, официальные сайты, поддерживаемые проекты и международные мероприятия.