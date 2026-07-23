За латышизацию городской среды он поблагодарил министра культуры Науриса Пунтулиса, парламентского секретаря министерства Иварса Аболиньша и депутата Ритварса Янсонса.
Paldies @NaurisPuntulis, @Ivars_Abolins un @RitvarsJansons1 par ieguldīto darbu Rīgas pilsētvides latviskošanā! #demontāža pic.twitter.com/MqwgAEXXTX
— Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) July 23, 2026
Напомним, Рижская дума больше не согласовывает театру рекламы на русском языке, поэтому на фасаде максимально долго держали последнюю рекламу на родном языке — детского спектакля «Золушка».
Министр культуры Наурис Пунтулис ранее издал распоряжение, согласно которому все подведомственные Министерству культуры учреждения и предприятия обязаны до 30 июля исключить русский язык из публичного пространства. Под запрет подпадают реклама, официальные сайты, поддерживаемые проекты и международные мероприятия.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
2 мнения читателей
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.