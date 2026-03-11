Конец эпохи: британская Палата пэров избавляется от наследственных пэров

Большинство наследственных пэров, получивших свои места в Палате лордов по наследству, были упразднены в 1999 году при лейбористском правительстве Тони Блэра. Новый законопроект ликвидирует оставшиеся 92 титула.

Глава лейбористской фракции в Палате лордов баронесса Смит заявила, что «историческое законодательство» реализовало предвыборное обещание лейбористов окончательно избавиться от наследственных пэров.

«Речь никогда не шла о вкладе отдельных лиц, а о базовом принципе, согласованном Парламентом более 25 лет назад, согласно которому никто не должен заседать в нашем Парламенте на основании унаследованного титула, — сказала баронесса Смит. — Спустя более четверти века наследственные пэры по-прежнему остаются, а значимая реформа зашла в тупик. Мы обязаны найти выход».

На протяжении многих веков в Великобритании наследственные пэры имели право принимать и обсуждать законы в Парламенте. Это право они, как правило, передавали от отца к сыну.

В 1999 году премьер-министр Тони Блэр охарактеризовал наследственных пэров как «анахронизм» и избавился от более чем 600 из них, однако в результате достигнутого компромисса 92 пэра тогда сохранили свои посты.

Один из уходящих наследственных пэров, граф Девон, сказал, что законопроект вызывает сожаление. Он сказал, что его семья была представлена в Палате лордов в течение 900 лет, и посетовал, что обычно об увольнении с работы по трудовому законодательству уведомляют за больший срок.

«Я думаю, что этой Палате, Парламенту и обществу в целом будет нас не хватать», — сказал граф Девон. По его словам, наследственные пэры должны «гордиться тем, что сидят здесь как воплощение наследственного принципа, уходящего корнями в тысячелетие».

Доктор Джесс Гарланд, директор по политике и исследованиям Общества избирательной реформы, сказала, что «в современной демократии нет места людям, влияющим на наши законы по праву своего рождения». По ее словам, отставка пэров, «получивших пожизненную работу в Палате лордов исключительно благодаря тому, кем были их родители, — давно назревшая реформа».