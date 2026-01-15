Конец экономии: в Резекне планируют вернуть ряд отмененных пособий

В четверг на объединенном внеочередном заседании всех трех думских комитетов депутаты Резекненской думы рассмотрели пять проектов решений, в том числе два о продолжении мероприятий по финансовой стабилизации самоуправления и реализации добровольных инициатив в 2026 году.

Для целесообразного использования средств муниципального бюджета было принято решение продолжить реализацию мер финансовой стабилизации с постепенным восстановлением добровольных инициатив самоуправления.

Депутаты поддержали возобновление приема новых заявок на софинансирование мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов и благоустройству связанных с ними земельных участков, находящихся в собственности или в аренде, предусмотрев на эти цели в бюджете 2026 года 60 000 евро. Кроме того, планируется возобновить софинансирование подключения жилых домов к централизованным системам водоснабжения и канализации, на что предусмотрено 20 000 евро.

Эти инициативы будут способствовать устойчивому развитию жилого фонда, охране окружающей среды и обеспечению качественной городской среды, считают в думе.

В социальной сфере предполагается расширить льготы по оплате проезда в общественном транспорте, распространив их на людей в возрасте от 60 лет. Цель этой инициативы - улучшить мобильность пожилых людей и других малозащищенных групп населения, чтобы способствовать их социальному включению и участию в общественной жизни.

Кроме того, планируется ввести единовременное пособие по уходу за новорожденным. Председатель думы Александр Барташевич пояснил, что одна из целей ближайшего будущего - увеличить это пособи до 1000 евро.

В сфере экономического развития депутаты поддержали добровольную инициативу по реализации проектов малого бизнеса, предусмотрев финансирование для стимулирования начала и развития предпринимательства, создания новых рабочих мест и укрепления местной экономики.

Кроме того, планируется обеспечить софинансирование для сохранения сакрального и культурно-исторического наследия Резекне, поддержав проекты реставрации, восстановления и благоустройства культовых сооружений, являющихся важной частью образа города и его культурного пространства.

Всего на реализацию добровольных инициатив в 2026 году планируется направить 340 000 евро. Самоуправление отмечает, что восстановление инициатив будет происходить постепенно и ответственно, с учетом целевых групп и достижимых результатов и при сохранении главного приоритета - обеспечения автономных функций и основных обязанностей самоуправления.

Принятые проекты решений будут направлены на рассмотрение на заседании Резекненской думы 19 января.