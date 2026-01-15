Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Конец экономии: в Резекне планируют вернуть ряд отмененных пособий

Редакция PRESS 15 января, 2026 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Резекненское самоуправление планирует восстановить ряд ранее отмененных в целях экономии пособий и добровольных инициатив, выяснило агентство ЛЕТА в самоуправлении.

В четверг на объединенном внеочередном заседании всех трех думских комитетов депутаты Резекненской думы рассмотрели пять проектов решений, в том числе два о продолжении мероприятий по финансовой стабилизации самоуправления и реализации добровольных инициатив в 2026 году.

Для целесообразного использования средств муниципального бюджета было принято решение продолжить реализацию мер финансовой стабилизации с постепенным восстановлением добровольных инициатив самоуправления.

Депутаты поддержали возобновление приема новых заявок на софинансирование мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов и благоустройству связанных с ними земельных участков, находящихся в собственности или в аренде, предусмотрев на эти цели в бюджете 2026 года 60 000 евро. Кроме того, планируется возобновить софинансирование подключения жилых домов к централизованным системам водоснабжения и канализации, на что предусмотрено 20 000 евро.

Эти инициативы будут способствовать устойчивому развитию жилого фонда, охране окружающей среды и обеспечению качественной городской среды, считают в думе.

В социальной сфере предполагается расширить льготы по оплате проезда в общественном транспорте, распространив их на людей в возрасте от 60 лет. Цель этой инициативы - улучшить мобильность пожилых людей и других малозащищенных групп населения, чтобы способствовать их социальному включению и участию в общественной жизни.

Кроме того, планируется ввести единовременное пособие по уходу за новорожденным. Председатель думы Александр Барташевич пояснил, что одна из целей ближайшего будущего - увеличить это пособи до 1000 евро.

В сфере экономического развития депутаты поддержали добровольную инициативу по реализации проектов малого бизнеса, предусмотрев финансирование для стимулирования начала и развития предпринимательства, создания новых рабочих мест и укрепления местной экономики.

Кроме того, планируется обеспечить софинансирование для сохранения сакрального и культурно-исторического наследия Резекне, поддержав проекты реставрации, восстановления и благоустройства культовых сооружений, являющихся важной частью образа города и его культурного пространства.

Всего на реализацию добровольных инициатив в 2026 году планируется направить 340 000 евро. Самоуправление отмечает, что восстановление инициатив будет происходить постепенно и ответственно, с учетом целевых групп и достижимых результатов и при сохранении главного приоритета - обеспечения автономных функций и основных обязанностей самоуправления.

Принятые проекты решений будут направлены на рассмотрение на заседании Резекненской думы 19 января.

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

WhatsApp заблокируют в РФ в 2026-м, считает депутат Андрей Свинцов, возглавляющий комитет Госдумы по информполитике, технологиям и связи. Он назвал эту меру "абсолютно обоснованной" на фоне предстоящих выборов.

