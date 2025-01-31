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Кому нужен весь этот цифровой хаос? Как Угис создавал электронный счёт

Редакция PRESS 31 января, 2025 18:45

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Цифровизация — неизбежная реальность, к которой стремятся многие страны, включая Латвию. И цифровые технологии должны упростить и ускорить взаимодействие между жителями, компаниями и государственными учреждениями, пишут Grani.lv. Но в Латвии технологии, призванные помогать людям, часто превращаются в источник стресса и разочарования.
Угис Хиго Глазитис, руководитель Латвийской ассоциации рок-музыки, поделился своей эпопеей оформления электронного счёта по новым требованиям в социальных сетях. Вместо облегчения задачи он столкнулся с запутанными процессами, техническими ошибками и отсутствием обратной связи.

Первый контакт с э-адресом

По словам Угиса, раньше всё было просто. Есть договор, счёт, оплата — и все счастливы. Но с цифровизацией многое изменилось: вместо живого общения — электронные подписи, вместо рукопожатий — формализованные процессы через eID или другие электронные платформы.

Но он уже привык к тому, что счета выставляются с помощью бухгалтерских программ и отправляются по электронной почте. Всё было понятно, и система работала. Однако недавно Угис узнал, что для государственных учреждений счета теперь нужно отправлять исключительно через электронный адрес (э-адрес) и только в формате XML.

Угис, как человек с опытом работы в системах EDS, э-подписей и других «электронных лабиринтах», был уверен, что справится. Однако уже на первых шагах его ждала неприятная новость: э-адрес нужно было заново верифицировать, ждать подтверждающие коды, регистрировать дополнительные данные, настраивать полномочия. Система выдавала сообщения о «внутренних ошибках», не поясняя, кто виноват — пользователь или сама платформа.

После нескольких часов борьбы Угис наконец смог зарегистрироваться в э-адресе.

Что такое XML и зачем оно сдалось?

Следующим вызовом стало создание счёта в формате XML. Найдя бесплатный онлайн-сервис для конвертации PDF в XML, Угис решил, что проблема решена. Но не тут-то было: система э-адресов не принимала файлы в этом формате.

Пришлось искать другой способ. Коллега подсказал, что в системе можно вручную создать электронный счёт. Однако для этого нужно было заново ввести всю информацию. А система, как назло, выдавала ошибки с загадочными кодами вроде: «B-54 не соответствует строке B-279».

После долгих попыток и множества исправлений Угису удалось отправить счёт. Но вместо удовлетворения от выполненной задачи остались усталость, раздражение и множество вопросов.

Почему система не даёт никакой обратной связи? Отправив счёт, пользователь остаётся в неведении: получен ли он, будет ли рассмотрен?

И почему XML-формат? Чем плохи прежние методы? Это усложняет жизнь обычным людям, которые не знают, что такое XML и как с ним работать.

Почему государство, будучи «великой IT-страной», создаёт такие неудобные и запутанные системы?

Если технологии против людей – это бюрократия

«Вспоминается случай, когда однажды за границей в одной компании бумага застряла в принтере. Чтобы показать, какие они молодцы, ребята сказали, что вызвали представителя сервиса, который приедет через пару часов и всё исправит. Я попросил разрешения взглянуть, что случилось. Вытащил застрявшую бумагу, перезапустил принтер — и эта адская машина заработала. Они посмотрели на меня, как на доктора наук в области IT, потому что принтер у них считался технологией высшего уровня.

Тогда я подумал: если бы такие иностранцы попытались разобраться с нашими э-адресами, системами EDS и прочими абсурдными вещами, то уровень самоубийств среди населения сильно бы вырос! Или же увеличилось бы количество разбитой техники на свалках.

Если Латвия такая великая IT-страна, IT-сектор у нас один из крупнейших экспортных, то почему мы сами для себя всё так усложняем? Кто эти люди, которые придумывают подобные системы? Для чего? И почему предыдущая система была недостаточно хороша? Что мы, как общество, получаем от всех этих изменений?»

Вопросы очень правильные. Вообще-то технологии придуманы на благо людей, они должны быть понятными и доступными для всех. В противном случае они становятся очередным инструментом бюрократии, превращая простые задачи в сложные квесты. Если, конечно, так не было задумано…

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