Кому и сколько добавят к пенсии с 1 октября? Объясняем по пунктам

Индексация пенсий в 2025 году

Пересчёту подлежат пенсии до 1488 евро. Если пенсия выше, индексируется только эта сумма. Для отдельных категорий — политически репрессированных, людей с инвалидностью I группы, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, а также тех, кому пенсия назначена по особым условиям за воспитание ребёнка-инвалида или пяти и более детей, — вся пенсия индексируется полностью.

Как рассчитывается прибавка

Он складывается из инфляции и части реального роста зарплат. При этом учитывается стаж:

до 29 лет — применяется коэффициент 1,0635;

30–39 лет и тяжёлые условия труда;

40–44 года — 1,0737;

45 лет и больше — 1,0787.

Например, при пенсии 600 евро сумма увеличится от 38 до 47 евро в зависимости от стажа.

Учитываются так же надбавки за стаж до 1995 года. Они будут индексированы по коэффициенту 1,0654. Так, надбавка в 1,62 евро увеличится до 1,72 евро, а в 2,43 евро — до 2,58 евро.

Практические моменты

Индексация проводится автоматически — обращаться никуда не нужно. Конкретный размер пенсии можно проверить на портале latvija.lv или в центрах обслуживания Агентства социального страхования (VSAA).

Пересчёт касается всех пенсий (по возрасту, инвалидности, выслуге лет, потере кормильца), а также компенсаций по несчастным случаям и профзаболеваниям. Сумма после индексации может уменьшаться из-за удержания подоходного налога.