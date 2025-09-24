Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кому и сколько добавят к пенсии с 1 октября? Объясняем по пунктам

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 17:37

В Латвии ежегодно 1 октября проводится индексация пенсий. Министерство благосостояния подготовило разъяснения о том, как это произойдёт в этом году.

Индексация пенсий в 2025 году

Пересчёту подлежат пенсии до 1488 евро. Если пенсия выше, индексируется только эта сумма. Для отдельных категорий — политически репрессированных, людей с инвалидностью I группы, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, а также тех, кому пенсия назначена по особым условиям за воспитание ребёнка-инвалида или пяти и более детей, — вся пенсия индексируется полностью.

Как рассчитывается прибавка

Он складывается из инфляции и части реального роста зарплат. При этом учитывается стаж:

до 29 лет — применяется коэффициент 1,0635;
30–39 лет и тяжёлые условия труда;
40–44 года — 1,0737;
45 лет и больше — 1,0787.
Например, при пенсии 600 евро сумма увеличится от 38 до 47 евро в зависимости от стажа.

Учитываются так же надбавки за стаж до 1995 года. Они будут индексированы по коэффициенту 1,0654. Так, надбавка в 1,62 евро увеличится до 1,72 евро, а в 2,43 евро — до 2,58 евро.

Практические моменты

Индексация проводится автоматически — обращаться никуда не нужно. Конкретный размер пенсии можно проверить на портале latvija.lv или в центрах обслуживания Агентства социального страхования (VSAA).

Пересчёт касается всех пенсий (по возрасту, инвалидности, выслуге лет, потере кормильца), а также компенсаций по несчастным случаям и профзаболеваниям. Сумма после индексации может уменьшаться из-за удержания подоходного налога.

«Не ходить в школу — это не решение»: Мелбарде борется с прогульщиками

Министр образования Даце Мелбарде (JV) предлагает бороться с большим числом пропусков занятий, введя более строгие правила их оправдания и усилив ответственность родителей.

Министр образования Даце Мелбарде (JV) предлагает бороться с большим числом пропусков занятий, введя более строгие правила их оправдания и усилив ответственность родителей.

Загрузка

Чаевые за круассан на вынос? Соцсети возмутились «американской модой» в Латвии

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

Ушла из жизни звезда «Розовой пантеры» Клаудия Кардинале

Итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни во Франции, в городе Немур недалеко от Парижа, на 88-м году, в окружении своих детей. Об этом вечером 23 сентября агентству AFP сообщил её представитель Лоран Саври.

Итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни во Франции, в городе Немур недалеко от Парижа, на 88-м году, в окружении своих детей. Об этом вечером 23 сентября агентству AFP сообщил её представитель Лоран Саври.

Появляются закрытые этнические группы: с ними придется считаться

В Латвии наблюдается тенденция к образованию замкнутых этнических сообществ среди приезжих, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественной сплочённости представитель Управления криминальной разведки Государственной полиции (ГП) Дмитрий Вегнер.

В Латвии наблюдается тенденция к образованию замкнутых этнических сообществ среди приезжих, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественной сплочённости представитель Управления криминальной разведки Государственной полиции (ГП) Дмитрий Вегнер.

Мистическая пропажа: памятник латвийскому поэту лишился головы

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратилась Лига, которая заметила, что памятник поэту Янису Зиемельниексу оказался повреждён. Жительницу Риги поразило увиденное на Рижском лесном кладбище — памятник любимому народом поэту теперь выглядит иначе: по неизвестным причинам у него исчезла стеклянная голова.

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратилась Лига, которая заметила, что памятник поэту Янису Зиемельниексу оказался повреждён. Жительницу Риги поразило увиденное на Рижском лесном кладбище — памятник любимому народом поэту теперь выглядит иначе: по неизвестным причинам у него исчезла стеклянная голова.

СГБ сделала видеоролик с инструкцией: что делать при теракте

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Хочу извиниться от имени Латвии: Херманис обратился к Трампу

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

