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Компостные кучи во дворах многоэтажек: новая «зеленая» идея от Рижской думы (3)

© Латвийское радио 4 2 октября, 2024 09:19

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У многоэтажных домов в Риге уже этой осенью появятся места для компостирования биоотходов. Подробности новой «зелёной» инициативы рассказала утренняя программа «Домская площадь» на Латвийском радио 4.

Компостирование – обычное дело для сельчан. Но попытки привить эту привычку жителям большого города до сих пор сталкиваются с трудностями – кто-то просто не видит смысла тратить на это свое время, кто-то опасается вони и грязи рядом с домом. Экоактивисты намерены доказать, что это не так.

Своё слово сказала и Рижская дума, изменив Правила обслуживания бытовых отходов, разрешив устанавливать площадки для компостирования биоразлагаемых садовых и парковых отходов во дворах многоквартирных жилых домов. Это совпадает с заявленным государством «зелёным курсом», говорит представитель Рижской думы Эвия Меге.

«Хочу обратить внимание, что согласно новым правилам  во дворах многоквартирных домов  компостировать можно так называемые садовые и парковые отходы. Не предусмотрено, чтобы во дворах многоквартирных домов компостировать продукты питания, кухонные отходы», предупредила чиновник.

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