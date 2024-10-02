Компостирование – обычное дело для сельчан. Но попытки привить эту привычку жителям большого города до сих пор сталкиваются с трудностями – кто-то просто не видит смысла тратить на это свое время, кто-то опасается вони и грязи рядом с домом. Экоактивисты намерены доказать, что это не так.

Своё слово сказала и Рижская дума, изменив Правила обслуживания бытовых отходов, разрешив устанавливать площадки для компостирования биоразлагаемых садовых и парковых отходов во дворах многоквартирных жилых домов. Это совпадает с заявленным государством «зелёным курсом», говорит представитель Рижской думы Эвия Меге.

«Хочу обратить внимание, что согласно новым правилам во дворах многоквартирных домов компостировать можно так называемые садовые и парковые отходы. Не предусмотрено, чтобы во дворах многоквартирных домов компостировать продукты питания, кухонные отходы», предупредила чиновник.