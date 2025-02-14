Компания быстрых кредитов в Латвии оштрафована на 285 000 евро

Штраф был наложен на компанию в соответствии с законом о запрете недобросовестной коммерческой практики, который устанавливает максимальный штраф за недобросовестную коммерческую практику в Латвии в размере 300 000 евро.

Оценив данные о выданных "4finance" кредитах, данные о суммах, списанных в убытки, а также произведя расчеты, ЦЗПП пришел к выводу, что размер убытков, причиненных потребителям, может быть не меньше 3 367 307 евро.

Центр указывает на то, что компания выдала потребителям займы, которые не должны были быть выданы, если бы было известно обо всех существующих обязательствах потребителя.

Закон о защите прав потребителей обязывает кредитора получать информацию, включенную в базы данных всех бюро кредитных историй, а в Латвии в настоящее время действуют два бюро кредитных историй - "Kredītinformācijas birojs" и "Crefo birojs".

"4finance" получил данные об обязательствах потребителей только от одного бюро кредитной информации - "Crefo birojs", тем самым нарушив закон о защите прав потребителей, указывают представители PTAC.

"Неадекватная оценка платежеспособности может привести к тому, что потребители возьмут на себя чрезмерные кредитные обязательства, превышающие допустимые для их уровня дохода, что создаст трудности с погашением кредитов и усугубит финансовые трудности", - говорится в сообщении ЦЗПП.