Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 31. Октября Завтра: Rinalda, Rinalds, Valts

Компания Akola group получила разрешение приобрести в Латвии конкурента Elagro Trade

Редакция PRESS 31 октября, 2024 12:57

Бизнес 0 комментариев

Латвийская компания "Linas Agro", косвенно контролируемая сельскохозяйственной, пищевой и торговой компанией "Akola group", получила разрешение приобрести латвийского экспортера зерна "Elagro Trade".

Латвийский Совет по конкуренции одобрил сделку, согласно которой "Linas Agro" почти за 22 млн евро получит 100% долей "Elagro Trade", говорится в сообщении "Akola group" Вильнюсской фондовой бирже "Nasdaq".

По словам финансового директора группы Мажвидаса Шилейки, после получения одобрения совета вполне вероятно, что сделка будет завершена еще в этом году.

"Оптимистичная версия прогноза подтвердилась - мы ожидали решения латвийского Совета по конкуренции в конце октября. Есть высокая вероятность завершения сделки по приобретению в этом календарном году", - заявил Шилейка.

Ранее "Akola group" сообщала, что "Elagro Trade" принадлежит латвийской компании "Agrolats Holding" и трем физическим лицам, и группа планирует занять средства для приобретения латвийской компании.

"Elagro Trade" занимает более 15% латвийского рынка зерна, в прошлом году она экспортировала продукции на 103 млн евро, на предприятии работают 73 человека.

По словам Шилейки, в прошлом году латвийская компания заработала 2,1 млн евро до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), а ее выручка составила 154 млн евро.

Группа "Akola" получила 1,506 млрд евро дохода в 2023-2024 финансовом году - на 25% меньше, чем в предыдущем году, ее консолидированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила 75 млн евро и была на 11% больше, а чистая прибыль увеличилась на 27% до 26 млн евро.

"Akola group" управляет крупнейшей в странах Балтии группой предприятий по производству сельскохозяйственной и пищевой продукции, в которую входят 69 дочерних и два ассоциированных предприятия. В настоящее время в группе работают 4,9 тыс. человек.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Покупателей на Дом Москвы снова не нашлось: закончился повторный аукцион

Важно 13:59

Важно 0 комментариев

На повторном аукционе госагентству "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) снова не удалось продать Дом Москвы на улице Марияс, 7 в Риге из-за отсутствия интереса потенциальных инвесторов, сообщается на сайте электронных аукционов "izsoles.ta.gov.lv".

На повторном аукционе госагентству "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) снова не удалось продать Дом Москвы на улице Марияс, 7 в Риге из-за отсутствия интереса потенциальных инвесторов, сообщается на сайте электронных аукционов "izsoles.ta.gov.lv".

Читать
Загрузка

Председатель победивших в Литве соцдемов отказалась от премьерства в пользу Европарламента

Мир 13:50

Мир 0 комментариев

Лидер литовских социал-демократов Вилия Блинкявичюте заявила, что отказалась занять пост премьер-министра из-за своего возраста.

Лидер литовских социал-демократов Вилия Блинкявичюте заявила, что отказалась занять пост премьер-министра из-за своего возраста.

Читать

По примеру Риги — никакой русификации: в Резекне тоже хотят переименовать улицы

Важно 13:48

Важно 0 комментариев

Резекненское самоуправление рассматривает возможность привлечения жителей города к обсуждению вопроса о переименовании ряда улиц, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Резекненское самоуправление рассматривает возможность привлечения жителей города к обсуждению вопроса о переименовании ряда улиц, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Читать
Загрузка

Должны успеть: возле одной из латвийских школ появился необычный знак, регламентирующий парковку

Важно 13:37

Важно 0 комментариев

Жители Валки удивились странному дорожному знаку, появившемуся возле местной гимназии - парковка там разрешена теперь только на... 1 минуту, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Жители Валки удивились странному дорожному знаку, появившемуся возле местной гимназии - парковка там разрешена теперь только на... 1 минуту, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

Повышение цен на услуги CSDD сомнительно: Автоассоциация

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Ожидаемые изменения цен на услуги Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД, ) не полностью экономически и логически обоснованы, говорят представители Автоассоциации.

Ожидаемые изменения цен на услуги Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД, ) не полностью экономически и логически обоснованы, говорят представители Автоассоциации.

Читать

Сейм решил отправить депутата Пучку на языковую проверку

Новости Латвии 13:21

Новости Латвии 0 комментариев

Сейм сегодня принял решение отправить депутата оппозиционной партии "Стабильности!" Виктора Пучку на языковую проверку.

Сейм сегодня принял решение отправить депутата оппозиционной партии "Стабильности!" Виктора Пучку на языковую проверку.

Читать

Латышские музыканты переехали в Англию, чтобы заработать на жизнь (ВИДЕО)

Важно 13:14

Важно 0 комментариев

Спустя долгое время одна из самых известных акустических блюзовых групп Латвии "Mirta&Hot Acoustic" вновь выступила на фестивале "Bildes". Ее солистка уже более десяти лет живет в Бристоле со своим мужем-гитаристом, о чем сообщает tautaruna со ссылкой на издание "Привата Дзиве".

Спустя долгое время одна из самых известных акустических блюзовых групп Латвии "Mirta&Hot Acoustic" вновь выступила на фестивале "Bildes". Ее солистка уже более десяти лет живет в Бристоле со своим мужем-гитаристом, о чем сообщает tautaruna со ссылкой на издание "Привата Дзиве".

Читать