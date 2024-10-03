Коммунисты указывали людям неправильные даты рождения. Можно это как-то исправить сейчас?

Департамент записей актов гражданского состояния Министерства юстиции разъясняет, что запись о дате или времени рождения может быть исправлена, если есть доказательства или обоснование того, что существующие данные неверны. Согласно Закону о регистрации актов гражданского состояния, орган ЗАГС исправляет ошибки и вносит недостающие или новые сведения в записи актов гражданского состояния на основании заявления заинтересованного лица, если имеются достаточные основания для исправления или дополнения записи и если между заинтересованными лицами нет спора.

Если у органа ЗАГСа нет достаточных оснований для исправления или дополнения записи в книге записей актов гражданского состояния или имеется спор между заинтересованными лицами, а также если запись в книге записей актов гражданского состояния была сделана за границей, исправление или дополнение производится на основании судебного решения.

Постановление Кабинета министров № 761 «О реестре актов гражданского состояния» предусматривает, что исправление вносится в любую запись реестра, если в ней допущена канцелярская или орфографическая ошибка, искажение или пропуск информации или отдельных слов, внесена неверная или неточная информация. Исправление записи в реестре производится органом ЗАГС на основании заявления заинтересованного лица и заключения органа ЗАГС или судебного решения.

В связи с вышеизложенным лицо может обратиться в орган ЗАГС с заявлением об исправлении записи акта гражданского состояния с приложением документа, удостоверяющего регистрацию актов гражданского состояния (свидетельства о рождении), выданного на основании записи акта гражданского состояния, подлежащей исправлению, а также документов, обосновывающих необходимость исправления (например, документа, подтверждающего время рождения).