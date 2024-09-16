Комиссия Сейма рассмотрит вопрос оппозиции к Силине по поводу «использования официанта»

На заседание, которое начнется в 9:00, приглашен директор Госканцелярии Райвис Кронбергс.

В объяснении Кронбергса сказано, что рядом с залом заседаний в здании Кабмина есть подсобное помещение с доступом к кофейному автомату, где каждый мог приготовить себе кофе.

"Во избежание того, чтобы во время заседания его участники выходили в подсобное помещение приготовить себе кофе, я лично применил практику, имеющую место в учреждениях ЕС, где во время заседаний участникам кофе приносят", - пишет он.

Далее он заявляет, что кофе приготовил вместе с коллегами, которые занимаются техобеспечением заседания, и попросил работника кафе разносить напиток, чтобы не мешать заседанию, которое и без того затянулось.

"Это не привело к дополнительным расходам. Учитывая недовольство общественности такой инициативой, она осталась в пробном статусе и продолжена не будет", - говорится в объяснении.

В запросе оппозиции, в свою очередь, высказано мнение, что на заседании 27 августа было видно, как членов Кабмина обслуживает официант.

Фракция "Стабильности!" выражает "недоумение по поводу такой расточительности правительства и необходимости дополнительной услуги", требуя от Силини явиться в Сейм и дать ответы на ряд вопросов.

В запросе говорится, что депутаты желают выяснить, предусмотрено ли место официанта в штатном расписании Кабмина на 2024 год или был использован аутсорсинг. От Силини требуется также дать пояснение, какие обязанности должен выполнять официант и как оплачивается его труд. Задан также вопрос, будут ли услуги официанта использоваться в будущем году.