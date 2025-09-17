Комиссия по этике… закрывается! Что, даже первого заседания с Лангой не будет?

На ответ полагалось десять дней, но спустя неделю стало известно о закрытии комиссии по этике как таковой. Об этом в письме заявленным участникам комиссии сообщила представитель Департамента документации и поддержки управления Рижской думы Антра Элсберга.

"Принимая во внимание тот факт, что отдельные депутаты изменили свое мнение о своем участии в комиссии по этике, подготовлен законопроект о Закрытии комиссии по этике. В результате упомянутое заседание не состоится", - объяснила Элсберга.

После такого письма Евгения Шафранек направила думским бюрократам следующий запрос, чтобы узнать, кто же так быстро передумал.

"Официальный запрос: кто же из депутатов так быстро пересмотрел своё участие в Комиссии по этике и к кому же обращаться нам, бедным депутатам, если возникнет "этический" вопрос - я уже отправила. Даже не совсем так. Я отправила, мне ответили: я не я и хата не моя, пишите в отдел кадров. Написала и жду - куда же мне порекомендуют ещё направить свои стопы. Хотя, это, конечно, секрет Полишинеля - очевидно, что из Комиссии подвинули Лиану Лангу", - считает Евгения.

Копию второго запроса она предоставила press.lv, публикуем её:

Официально, пока не известно, действительно ли комиссию закрыли по причине того, что именно Лиана Ланга передумала быть столпом этики и морали.