Кольцо 3-го троллейбуса в Риге перенесли: куда?

Кольцо перенесено с улицы Тилта на улицу Слиежу, рядом с железнодорожной станцией Саркандаугава. Переезд связан со строительством пункта мобильности.

Соответственно, движение троллейбуса № 3 будет организовано по временному расписанию. В направлении Саркандаугавы троллейбусы будут следовать по маршруту до улицы Тилта, далее по улице Тилта и улице Слиежу до улицы Симаня, где совершат разворот на новом разворотном участке возле железнодорожного вокзала и остановятся на перенесённой остановке.

В направлении центра троллейбусы будут курсировать по улице Слиежу, улице Тилта и далее по обычному маршруту.

Для лучшей координации движения поездов и троллейбусов изменено время отправления троллейбусов с обеих конечных станций.

Учитывая предложение жителей Кундзиньсалы, будет введен рейс по будням в 7:36 из Кундзиньсалы.

В направлении от Центрального рынка до Кундзиньсалы троллейбус теперь будет останавливаться также на остановке «Саркандаугава» на улице Тилта.

