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Когда уже начнём учиться у литовцев — для собственного блага: Кристиан Розервалдс

Редакция PRESS 15 октября, 2024 09:41

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«Об интеграции - на этот раз не о сближении латышей с русскими, или индийцев и узбеков с латышами, а о вовлечении в политическую жизнь Латвии граждан, проживающих за рубежом, - пишет политолог Кристиан Розенвалдс.

Вот один из 71 одномандатного округа на только что прошедших выборах в Сейм Литвы - «Всемирный литовский избирательный округ». Голосование проходило на 75 избирательных участках, в нем приняли участие 29507 из 52395 зарегистрированных за границей избирателей.

У литовских политиков хватило ума и инициативы внести изменения, которые позволяют это сделать – и благоприятствуют развитию Литвы. Литва стала гораздо более сплоченной, и не только потому, что «здесь меньше русских».

Между тем, вся наша интеграция диаспор сводится к небольшим грантам, чтобы поощрять латышские общины в некоторых странах собраться, чтобы посмотреть фильм или спеть хором. Литовский менталитет, как однажды объяснил мне министр иностранных дел Литвы Пятрас Вайтиекунас, заключается в том, что Литва заканчивается там, где живет хоть один литовец – пусть он живет хоть на краю света. Живет и смотрит литовское телевидение по спутнику, чего не могут делать уехавшие латыши, якобы из-за географически ограниченных прав на некоторые телесериалы. Я не понимаю, почему наше государственное телевидение вообще должно покупать какие-то сериалы из-за рубежа, кроме документальных, но это уже тема для другого разговора. В Литве, между тем, искренне заботятся о том, чтобы те, кто покидает Литву, всегда чувствовали себя литовцами, пусть и на отдаленном хуторе. И Литва - большая страна на фоне маленькой Латвии!

Но что я буду говорить об одном избирательном округе, 71-м, если мы так упорно не учимся на примере других 70 одномандатных округов Литвы – а там избирается 71 из 141 литовского депутата [а остальные – по партийным спискам]. Отличный способ дать почувствовать связь со своим депутатом, это было бы так в кассу и латышскому хуторскому менталитету, который, помимо всего прочего, является основой нашей идентичности.

Почему же, не могу понять и принять это, мы не можем поучиться у литовцев?»

 

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