Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Августа Завтра: Aiga, Armins, Vismants
Доступность

Когда проживающие в Латвии российские пенсионеры получат свои пенсии? В VSAA рассказали

Редакция PRESS 29 августа, 2025 17:29

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Государственное агентство социального страхования (VSAA) получило обновленные списки получателей пенсий из Фонда пенсионного и социального страхования России для выплаты российских пенсий 9400 проживающим в Латвии лицам, и пенсии по этим спискам будут выплачены до 10 сентября, сообщила агентству LETA пресс-секретарь VSAA Ивета Дайне.

Российские пенсионеры, проживающие в Латвии, получат российскую пенсию за все девять месяцев 2025 года одной выплатой.

Для российских пенсий применялся курс, установленный Центральным банком России 22 августа, который составляет 93,50490 рубля за евро. Общая сумма выплаты российских пенсий, по данным VSAA, составляет 12 995 587 евро.

Как уже сообщалось, Россия 26 августа перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий проживающим в Латвии российским пенсионерам за три квартала 2025 года, заявила министр иностранных дел Байба Браже.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:30 29.08.2025
Латвийский театр покорил Германию спектаклем про Алана Тьюринга
Bitnews.lv 1 час назад
Tallink не вернётся в Ригу весной 2026 года
Bitnews.lv 1 час назад
Требуют убрать в Латгалии последние уличные таблички на русском
Bitnews.lv 1 час назад
Нас снова затопит! В воскресенье — сильные ливни и риск подтоплений
Bitnews.lv 2 часа назад
ЕС: пора распространить санкции на дипломатов РФ
Sfera.lv 2 часа назад
В Даугавпилсе убит мужчина. С особой жестокостью
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: рынок колеблется — раз
Sfera.lv 4 часа назад
Германия: флаг и гимн — поменять?
Sfera.lv 8 часов назад

Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Важно 18:51

Важно 0 комментариев

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Читать
Загрузка

Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии

Мир 18:50

Мир 0 комментариев

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Читать

Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Читать

Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Читать

Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы!

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

Читать

Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Читать

В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+)

ЧП и криминал 18:21

ЧП и криминал 0 комментариев

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Читать