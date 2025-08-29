Когда проживающие в Латвии российские пенсионеры получат свои пенсии? В VSAA рассказали

Российские пенсионеры, проживающие в Латвии, получат российскую пенсию за все девять месяцев 2025 года одной выплатой.

Для российских пенсий применялся курс, установленный Центральным банком России 22 августа, который составляет 93,50490 рубля за евро. Общая сумма выплаты российских пенсий, по данным VSAA, составляет 12 995 587 евро.

Как уже сообщалось, Россия 26 августа перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий проживающим в Латвии российским пенсионерам за три квартала 2025 года, заявила министр иностранных дел Байба Браже.