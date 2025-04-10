Согласно имеющейся в распоряжении KNAB информации, в Латвии зарегистрированы 62 политические организации, которые в соответствии с законом должны были представить отчёт о своей деятельности за 2024 год до 31 марта. В установленный срок и в соответствии с установленным порядком KNAB получил годовые отчёты от 49 политических партий. Две политические партии предоставили отчёт после установленного срока.

KNAB не получил отчёты за 2024 год от следующих 13 партий: "Объединение Младолатыши", "Atmoda", "Новое согласие", "Движение "Par"", "Латвий на первом месте", "Pamats-LV", "Vienoti Latvijai", "Par cilvēcīgu Latviju", "Republika", "Tautas varas spēks", "Rīcības partija", "Tauta. Zeme. Valstiskums" un "Tautas kalpi Latvijai".

Против этих политических организаций KNAB инициировал административные производства. По данным KNAB, из этих 13 партий государственное финансирование получает только «Латвия на первом месте», которой в январе этого года уже было выплачено 260 865 евро, и такая же сумма запланирована к выплате до середины июля.

KNAB напоминает, что в соответствии с законом политическим партиям, не подавшим годовой отчёт, может грозить приостановка или прекращение их деятельности. В случае политических партий, получающих государственное финансирование, за непредставление годового отчёта может быть приостановлена выплата бюджетных средств.