Клейнбергс пообещал Риге 60 миллионов евро от Евробаскета. Рижанам предлагают приветливо встречать болельщиков

«Рига хорошо подготовилась. Главное — наслаждаться атмосферой баскетбола», — отметил мэр, призвав жителей быть терпимыми: фанатов будет много, а значит и толчея в кафе и на улицах.

Клейнбергс обратился к рижанам с просьбой встретить гостей приветливо и показать им достопримечательности за пределами арен, чтобы болельщики захотели вернуться уже как туристы.

Вице-мэр Вилнис Кирсис подчеркнул, что благодаря целенаправленной работе Рига закрепилась на карте мировых спортивных событий. В его планах — открыть Аллею славы латвийского баскетбола у памятника Свободы. «У нас есть история, начиная с первого титула чемпиона Европы. Этот турнир станет толчком для молодежи», — сказал он.

Финальная часть чемпионата пройдет в четырех городах — Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. В конце августа и начале сентября 24 сборные сыграют групповой этап. Лучшие команды продолжат борьбу за медали уже в Риге, где в первой половине сентября определятся новые чемпионы Европы.