Китай вводит ответные пошлины на товары из США в размере 84%

Эскалация торгового конфликта

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о введении дополнительных пошлин в отношении импорта из КНР в размере 50 процентов. Они вступили в силу 9 апреля одновременно с объявленными ранее 34-процентными тарифами. Вместе с уже действующими пошлинами общий размер специальных торговых сборов в отношении китайского импорта в США тем самым составляет 104 процента.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит сообщила, что Трамп ждет звонка из Пекина и обещает "проявить благосклонность, когда Китай протянет ему руку". При этом днем ранее американский президент исключил дальнейшие переговоры с КНР по вопросам пошлин.

Действия Трампа вызвали резкую критику политиков и экономистов по всему миру, а биржи отреагировали на торговый конфликт значительным падением индексов. Кроме того, резко упали цены на нефть. Ожидается также рост потребительских цен по всему миру и замедление экономического роста. Как отмечает агентство dpa, решение Трампа о введении новых торговых пошлин в отношении большинства стран мира стало наиболее агрессивным и чреватым самыми масштабными последствиями шагом в его торговой политике.