Китай призвал ЕС сотрудничать для защиты глобальной торговли

Китай и Евросоюз должны совместно работать над защитой международной торговой среды и противостоять односторонним и запугивающим действиям, чтобы поддержать правила и порядок, заявил в пятницу, 11 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, передает китайское государственное агентство "Синьхуа". По мнению китайского лидера, в торговой войне не может быть победителей.

"Мы всегда выступали за переговоры и мирное решение кризиса, подобного нынешнему торговому кризису", - сказал после встречи представителям СМИ испанский премьер. Он добавил, что мир нуждается как в Китае, так и в США. Вместе с тем, отметил он, у Испании и Европы сохраняется большой дефицит торгового баланса с Пекином, и это необходимо "исправить".