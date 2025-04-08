Китай пообещал «бороться до конца» в ответ на угрозу Трампа о дополнительных пошлинах в 50%

Министерство коммерции Китая заявило, что любые дополнительные пошлины со стороны США вызовут ответные «контрмеры», направленные против американских товаров.

В своем заявлении китайское министерство обвинило администрацию Дональда Трампа в шантаже, подчеркнув, что Пекин «будет бороться до конца», если США «будут продолжать в том же духе».

Тарифы, которые в Вашингтоне называют «зеркальными», в заявлении китайского ведомства названы «необоснованными» и «типичным проявлением одностороннего экономического давления».

Это заявление последовало за угрозой Трампа уже в среду повысить тарифы на импорт из Китая еще на 50% в ответ на решение Пекина ввести «зеркальные» пошлины на те, что Трамп объявил на прошлой неделе.

Трамп вначале заявил о намерении добавить еще 50% к уже объявленным 54-процентным пошлинам на китайский импорт в своей соцсети Truth Social. Президент США заявил, что сделает это, если Пекин не отменит свое решение ответить на пошлины, объявленные Трампом в пятницу, симметричными 34-процентными сборами с американского импорта.

Затем он подтвердил это намерение на пресс-конференции в Белом доме. Если Трамп выполнит обещание, то китайский импорт в США будет обложен 104-процентными пошлинами: 20% новый президент ввел в марте и еще 34% сверх того — на прошлой неделе.

Никаких пауз

Министерство коммерции Китая призвало американского президента отменить решения о пошлинах и приступить к переговорам.

Журналисты спросили Трампа, не подумывает ли он о «паузе» во вводе объявленных пошлин в действие, но он ответил отрицательно.

«Мы не рассматриваем [такую паузу]. Мы имеем много-много стран, которые едут на переговоры о сделках с нами, и это будут честные сделки», — сказал Трамп.

Министр финансов США Скотт Бессент, которому Трамп поручил вести эти переговоры, сказал в понедельник телеканалу Fox, что Китай, «изолирует себя», отвечая на пошлины Трампа, и что он, Бессент, надеется, что по итогам переговоров с другими странами тарифы для них будут снижены.

Несмотря на угрозу для всей мировой экономики, которую многие специалисты видят в пошлинах Трампа, а также угрозу нового витка торговой войны отдельно между США и Китаем, азиатские биржи во вторник принялись отыгрывать большое падение, которое они пережили накануне.

Индекс Токийской биржи Nikkei 225 вырос в начале торгов утром вторника более чем на 6%, а к середине дня скорректировался до +5,5%. В понедельник он упал на 7,8%.

Выросли и фондовые рынки в Австралии, Южной Корее, а также в Гонконге и Шанхае.

В то же время ценные бумаги на тайваньской бирже продолжили падение: ее индекс TAIEX к середине дня снизился еще на 4,7%. Потеряли в стоимости и ценные бумаги в Сингапуре: тамошний индекс STI показал снижение на 1,55%.

Кроме того, сильно упали котировки на биржах Индонезии и Таиланда: они во вторник открылись после долгих выходных.

В понедельник большое падение пережили фондовые рынки и Азии, и Европы, и только американские индексы, снижавшиеся на прошлой неделе после объявлений Трампа о торговой войне со всем миром, в начале новой недели держались более-менее на прежнем уровне.

Переговоры

Трамп в понедельник заявил, что переговоры о пошлинах с разными странами начнутся немедленно, и в тот же день принял в Белом доме израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху на публике пообещал, что Израиль устранит дисбаланс в торговле с США, на который жалуется Трамп. «Мы собираемся сделать это очень быстро. И мы собираемся устранить торговые барьеры», — сказал премьер-министр.

Пошлины на израильский импорт в США с 9 апреля по решению Трампа должны вырасти до 17%.

Пошлины на израильский импорт в США с 9 апреля по решению Трампа должны вырасти до 17%.

Дональд Трамп написал в своей соцсети, что делегацию на переговоры о пошлинах в Вашингтон отправляет и Япония.

Правительство Японии уже назначило главой делегации на переговорах с США об импортных пошлинах министра экономики Рёсеи Акадзаву.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Сигеру Исиба договорились о начале этих переговоров, побеседовав в понедельник по телефону.

Скотт Бессент утверждает, что, кроме Японии, запросы о переговорах уже подали еще 50-70 стран.

«Япония — очень важный военный союзник. Она — очень важный экономический союзник, и США имеют богатую историю отношений с ней. Поэтому я предполагаю, что Япония получит приоритет, просто потому что они очень быстро откликнулись», — сказал Бессент.

"Очень-очень плохой Евросоюз"

Глава Еврокомиссии — «правительства» Евросоюза — Урсула фон дер Ляйен в понедельник сказала, что ЕС предложил Трампу обнулить пошлины на автомобили и другую промышленную продукцию.

«[Но] мы всегда готовы ответить контрмерами и защитить наши интересы», — добавила фон дер Ляйен.

Трамп на это ответил, что отмены пошлин на машины и другую промышленную продукцию будет недостаточно, чтобы устранить дефицит в торговле США с Европой, и что Евросоюз вообще был создан, чтобы навредить США.

«Европейский союз ведет себя с нами очень-очень плохо, они не принимают наши автомобили, они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они вообще практически ничего не принимают», — цитирует Трампа агентство AFP.

Пошлины на импорт товаров из Евросоюза в США с 9 апреля по решению Трампа составят 20%.

Трамп добавил, что, по его мнению, чтобы устранить свой перевес в торговле товарами с США, Евросоюз должен закупать гораздо больше американских энергоносителей.