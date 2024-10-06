Кирсис о «Прогрессивных»: они бросили власть нам под ноги и удрали — «Неаткарига»

- В летний период наблюдался спад вашего рейтинга. Что было сделано не по нраву населению? Или у падения рейтинга были другие причины?

- В каждый сезон, наверное, на рейтинги влияют специфические факторы. Прошлый год - мой первый год в должности рижского мэра - начался с драки с "Прогрессивными", так как они сами, добровольно, бросили власть нам под ноги и удрали. Точнее, власть упала им на ноги, как наковальня из металла. Весь этот процесс сопровождался забрасыванием грязью. Людям в Латвии, да и в Риге тоже очень не нравятся ссоры, трата энергии на них, а не на работу. Это был один момент.

Все заметили, что этим летом в Риге ремонтировалось много улиц. Наш план был - сделать это еще на год раньше. Но из-за всей этой неразберихи этого не произошло. Жители определенно не оставили это незамеченным. Может быть, это и была причина, из-за которой они выразили недовольство.

- Жители заметили неотремонтированные улицы, бродило недовольство. Можно ли сказать так, что именно из-за этих препирательств было невозможно принимать решения?

- Да! Именно так и было. Если ты в условно плохой позиции и видишь, что у тебя проблемы с инфраструктурой, никто не ждет, чтобы на следующий день все стало хорошо. Важно видеть, что власть в городе заметила проблемы и работа идет, видно продвижение. С конца лета наши труды можно заметить, но "послевкусие" от перепалок до начала лета у населения еще сохранялось.

- Ведь "Прогрессивные" никуда не делись, вы вместе работаете в правительстве.

- Избиратель определяет, кто с кем, в каком комплекте, в какой степени будет работать вместе, и мы должны это уважать.

- На работу Рижской думы, на думских политиков влияет то, что "Новое единство" в правительстве должно работать вместе с "Прогрессивными"?

- Сначало влияло, и это было заметно как известный диссонанс. Сейчас мы с "Прогрессивными" поняли, что ни к чему хорошему это не ведет. Важен и тот фактор, что предыдущий мэр сбежал в Брюссель. Напряженность спадает.

- Причина ссор кроется в личных качествах Стакиса или перепалки разжигали определенные личности внутри партии?

- Если честно, даже не хочется своего предшественника анализировать.

- Это важно для дальнейшей работы, это позволит в будущем избежать подобных ситуаций.

- Это определенно был фактор предыдущего мэра.

- Фактор его личных качеств?

- Я так допускаю. Думаю, может быть, ему не следовало бросать винтовку в кусты.

- Винтовку в кусты... но ведь он земессарг?

- Я тоже земессарг, но никогда не бросаю винтовку в кусты.

- Это значит, что с вами можно идти в разведку, а насчет предыдущего мэра надо как следует подумать?

- Кстати, мы в одном и том же призыве вступали. Если я когда-то и ходил с ним в разведку, сейчас больше так делать не стал бы.

- Другой ваш предшественник, Нил Ушаков, проработал мэром Риги долгих два созыва.

- Два с половиной созыва - можно даже так сказать.

- Его партия "Согласие" ни разу не была в правительственной коалиции. Предполагаю, что мэру Риги нелегко работать, если нет своей партии в правительстве. Вам хорошо в том плане, что, во-первых, представляете партию власти, во-вторых, есть свой премьер, а в-третьих, вы в "Новом единстве" из команды так называемых затлеровцев, пришедших в политику вместе с Валдисом Затлерсом и теперь формирующих крыло власти в "Новом единстве". Помогают ли вам эти аспекты решать проблемы Риги?

- То, что правительством руководит "Новое единство" и что многие министры из "Единства", определенно помогает. По приблизительным подсчетам, за время моего депутатского срока мне удалось привлечь около 700 миллионов евро финансирования из различных фондов, в основном на инфраструктуру Риги. Это возможно, так как Рижская дума ведет конструктивный диалог с правительством. И это не только денежный вопрос, но и вопрос решения любой проблемы. Почти любая рижская проблема, даже малейшая, упирается в законодательство, в министерства. Если ты сразу можешь позвонить министру и сразу получить прямую связь, это очень помогает. Без этого было бы очень тяжело. Правда, надо признать, если бы я звонил министру из другой партии, не то что он бы не откликнулся, но у министра из своей партии энтузиазма определенно больше.

Например, проблему в Риге создают велоскутеры, о которых много говорят. В других самоуправлениях это не проблема. Как же расшевелить систему, чтобы появились поправки к закону? Только звонками коллегам. Тогда этот вопрос сдвинется. А не будь этой прямой линии, вопрос остался бы висеть в воздухе.

- Можем предположить, что в неудачах Ушакова, неотремонтированных улицах и других несделанных делах виновата неспособность сработаться с правительством, министрами?

- Думаю, это львиная доля решения проблем. Он, по-моему, стратегически слишком сильно пытался противопоставить себя правительству. Если бы он выбрал модель сотрудничества, допускаю, что правительство все же, вопреки тому, что у власти в Риге противоположный лагерь, могло бы найти точки соприкосновения. Но в целом я бы сказал: если у своей партии есть власть, это имеет огромное значение в решении любого вопроса. Хотя бы в вопросе с Олимпийским комитетом о плате за аренду земли. Корень вопроса - в министерстве финансов. Сейчас есть возможность сразу позвонить, тогда начинаем думать и решать вопрос.

(...)

- Мы видим интенсивный ремонт улиц, но исторически в Риге была проблема с ямами во дворах. Ожидаются ли какие-то изменения в этой области?

- Абсолютное большинство этих дворов - частная собственность. В частную собственность самоуправление не может вкладывать средства. Большинство дорожек вдоль домов - тоже частная собственность. Со стороны самоуправления мы создали программу, по которой можно получить софинансирование. Видим, что с утеплением дело обстоит нелегко. А если еще что-то вне дома надо организовать, еще труднее представить себе, что люди поймут, что это твое и ты должен об этом заботиться.

Со следующего года у самоуправлений обязательно должен быть бюджет долевого участия. Это единственная программа, в рамках которой самоуправлению разрешено вкладывать деньги в частную собственность в порядке конкурса. Мы планируем сделать несколько образцовых проектов, где на эти деньги можно, например, восстановить несколько дворов в очень хорошем виде, в таком, как они должны выглядеть: новые дорожки, новый узел для отходов, детская площадка, автостоянка. Мы бы использовали эти примеры как инструменты маркетинга, показывая всем, в какой упорядоченной среде можно жить. Окончательное решение должны принимать жильцы, владельцы. С этим проблема. Мы видим это, наблюдая процессы с утеплением. Но другого механизма нет, кроме как рассказывать, призывать, поощрять, давать инструменты и затем надеяться.

(Публикуется в сокращении.)