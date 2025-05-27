Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 27. Мая Завтра: Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Доступность

Киев передал США список условий для мирного соглашения с РФ. А «Путин играет с огнём», заявил Трамп

© Deutsche Welle 27 мая, 2025 19:33

Важно 0 комментариев

США получили от Украины список условий для прекращения войны и ожидают, что Россия предоставит аналогичный документ, заявил в эфире телеканала Fox Newsспецпредставитель Дональда Трамп по Украине Кит Келлог во вторник, 27 мая.

"Президент Трамп разговаривал с президентом Путиным чуть больше недели назад. Россияне сказали, что они собираются представить так называемый "меморандум", который я называю списком условий. <...> Мы получили его от украинской стороны. Нам необходимо получить его от российской стороны", - сказал Келлог.

Он добавил, что, как только США получат российский список условий или меморандум, они "все сопоставят" и приступят к организации новой встречи. "Мы думаем, она, вероятно, пройдет в Женеве", - поделился он. Чиновник уточнил, что в качестве переговорной площадки также был предложен Ватикан, однако российскую сторону такой вариант не устроил.

В том же интервью спецпредставитель Трампа рассказал, что Вашингтон составил собственный план окончания войны в Украине из 22 пунктов: "И, честно говоря, мы думаем, что это хороший план. Потому что ни одной стороне он не нравится".

Дональд Трамп: Путин играет с огнем

Позднее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором написал, что с Россией произошло бы "много действительно плохих вещей", если бы не он. "Он (Владимир Путин. - Ред.) играет с огнем!" - заключил политик.

В ночь на 26 мая Дональд Трамп осудил удары ВС РФ по украинским городам. "У меня всегда были хорошие отношения с Владимиром Путиным <...>, но с ним что-то произошло. Он совершенно спятил. Без нужды он убивает много людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускаются по городам Украины без какой-либо на то причины", - написал он в Truth Social.

Одновременно глава Белого дома раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что он "не помогает своей стране, говоря так, как он это делает". "Все, что выходит из его рта, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это остановилось", - сказал американский президент. Он добавил, что война в Украине не началась бы, если бы на посту главы государства находился он: "Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не "Трампа". Я только помогаю потушить большие и уродливые пожары, которые возникли из-за грубой некомпетентности и ненависти".

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:45 27.05.2025
В среду воздух прогреется до +23 градусов
Sfera.lv 4 минуты назад
Около года в тюрьме за сексуальное насилие над ребенком провел не тот человек
Sfera.lv 1 час назад
Контракт на 53 миллиона евро по итогам жеребьевки? Это нормально для Риги
Bitnews.lv 2 часа назад
30 000 сигарет перелетели через российскую границу
Bitnews.lv 3 часа назад
570 латвийских подвалов переоборудуют в убежища
Bitnews.lv 3 часа назад
ЕС угрожает латвийским шпротам и копченому сыру
Bitnews.lv 3 часа назад
Меморандум о снижении цен на продукты питания подписан: а станут ли они реально дешевле?
Sfera.lv 4 часа назад
С 2026/2027 учебного года русский язык как второй иностранный нельзя будет изучать и в средней школе
Sfera.lv 5 часов назад
Загрузка

«Закупки-лотереи» в школьные столовые Риги на 53 млн евро: дело взял на контроль KNAB

Важно 18:52

Важно 0 комментариев

 Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало проверку закупки услуг питания для школ Риги на сумму 53 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в БПБК.

 Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало проверку закупки услуг питания для школ Риги на сумму 53 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в БПБК.

Читать

Прорыв через границу: пограничники перехватили объект, которые летел из России в Латвию

ЧП и криминал 18:41

ЧП и криминал 0 комментариев

Во вторник в Лудзенском крае пограничники обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами, сообщила агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Во вторник в Лудзенском крае пограничники обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами, сообщила агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Читать

«1000 евро переведены какому-то Ярославу»: латвийский музыкант попался на удочку мошенников

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Неприятный сюрприз пережил музыкант Хоренс. Он поделился этим в своём аккаунте в TikTok. «Будьте бдительны! До сих пор я думал, что такое может случиться только с какой-нибудь бабушкой! Но вот и я впервые в жизни стал жертвой мошенников», — признался музыкант Хоренс в интервью журналу Kas Jauns, предупреждая о схемах, используемых аферистами.

Неприятный сюрприз пережил музыкант Хоренс. Он поделился этим в своём аккаунте в TikTok. «Будьте бдительны! До сих пор я думал, что такое может случиться только с какой-нибудь бабушкой! Но вот и я впервые в жизни стал жертвой мошенников», — признался музыкант Хоренс в интервью журналу Kas Jauns, предупреждая о схемах, используемых аферистами.

Читать

«Как Абу Мери и его министерство делают людей беспомощными инвалидами»: результаты одной экономии

Выбор редакции 18:23

Выбор редакции 0 комментариев

"Когда я писала о том, как Министерство здравоохранения под руководством типичного эгоцентриста из "Нового единства" Хосама Абу Мери лишило врачей возможности подбирать и находить наиболее подходящие препараты для пациентов с редким аутоиммунным заболеванием — рассеянным склерозом — в три раза сократив количество доступных этим пациентам обследований на магнитно-резонансной томографии, я с иронией добавила, что следующим шагом может стать полный отказ от предоставления им оплачиваемых государством медикаментов. Ведь их цена, мол, «чуть-чуть» выше, чем у аспирина, и может достигать двух тысяч евро в месяц на одного пациента", - пишет читатель портала pietiek.com.

"Когда я писала о том, как Министерство здравоохранения под руководством типичного эгоцентриста из "Нового единства" Хосама Абу Мери лишило врачей возможности подбирать и находить наиболее подходящие препараты для пациентов с редким аутоиммунным заболеванием — рассеянным склерозом — в три раза сократив количество доступных этим пациентам обследований на магнитно-резонансной томографии, я с иронией добавила, что следующим шагом может стать полный отказ от предоставления им оплачиваемых государством медикаментов. Ведь их цена, мол, «чуть-чуть» выше, чем у аспирина, и может достигать двух тысяч евро в месяц на одного пациента", - пишет читатель портала pietiek.com.

Читать

Латышей не берут на работу из-за незнания русского или по другой причине? Латыш поспорил с Лангой

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Движению дерусификации уже три года, об этом в своем Твиттере сообщила идейная вдохновительница аткриевошаны - поэтесса Лиана Ланга. Но праздник сильно омрачает тот факт, что "воз и ныне там" - при приеме на работу в сферу обслуживания у латышей все еще требуют знание русского языка. 

Движению дерусификации уже три года, об этом в своем Твиттере сообщила идейная вдохновительница аткриевошаны - поэтесса Лиана Ланга. Но праздник сильно омрачает тот факт, что "воз и ныне там" - при приеме на работу в сферу обслуживания у латышей все еще требуют знание русского языка. 

Читать

«Программа в школе»: правительство решило, когда реализует очередные реформы образования

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

Новая модель финансирования "Программа в школе" будет внедрена в полном объеме с осени следующего года, постановило во вторник правительство, одобрив поправки к закону об образовании. Необходимые для реализации реформы средства еще предстоит найти в процессе разработки бюджета на следующие годы.

Новая модель финансирования "Программа в школе" будет внедрена в полном объеме с осени следующего года, постановило во вторник правительство, одобрив поправки к закону об образовании. Необходимые для реализации реформы средства еще предстоит найти в процессе разработки бюджета на следующие годы.

Читать