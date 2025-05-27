Киев передал США список условий для мирного соглашения с РФ. А «Путин играет с огнём», заявил Трамп

"Президент Трамп разговаривал с президентом Путиным чуть больше недели назад. Россияне сказали, что они собираются представить так называемый "меморандум", который я называю списком условий. <...> Мы получили его от украинской стороны. Нам необходимо получить его от российской стороны", - сказал Келлог.

Он добавил, что, как только США получат российский список условий или меморандум, они "все сопоставят" и приступят к организации новой встречи. "Мы думаем, она, вероятно, пройдет в Женеве", - поделился он. Чиновник уточнил, что в качестве переговорной площадки также был предложен Ватикан, однако российскую сторону такой вариант не устроил.

В том же интервью спецпредставитель Трампа рассказал, что Вашингтон составил собственный план окончания войны в Украине из 22 пунктов: "И, честно говоря, мы думаем, что это хороший план. Потому что ни одной стороне он не нравится".

Дональд Трамп: Путин играет с огнем

Позднее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором написал, что с Россией произошло бы "много действительно плохих вещей", если бы не он. "Он (Владимир Путин. - Ред.) играет с огнем!" - заключил политик.

В ночь на 26 мая Дональд Трамп осудил удары ВС РФ по украинским городам. "У меня всегда были хорошие отношения с Владимиром Путиным <...>, но с ним что-то произошло. Он совершенно спятил. Без нужды он убивает много людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускаются по городам Украины без какой-либо на то причины", - написал он в Truth Social.

Одновременно глава Белого дома раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что он "не помогает своей стране, говоря так, как он это делает". "Все, что выходит из его рта, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это остановилось", - сказал американский президент. Он добавил, что война в Украине не началась бы, если бы на посту главы государства находился он: "Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не "Трампа". Я только помогаю потушить большие и уродливые пожары, которые возникли из-за грубой некомпетентности и ненависти".