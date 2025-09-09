Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Каждый ребенок — это большая ценность»: президент поблагодарил акушерок (1)

© LETA 9 сентября, 2025 16:43

Новости Латвии 1 комментариев

Важно продолжать улучшать услуги здравоохранения, чтобы улучшить опыт будущих и молодых родителей, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич во время посещения Рижского родильного дома во вторник.

Как сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента, во время визита Ринкевич ознакомился с работой роддома, операционного блока, центров пренатальной диагностики и ухода за матерью и ребенком.

Президент Латвии, руководство и медицинский персонал Рижского родильного дома обсудили меры, необходимые для укрепления здоровья и благополучия матери и ребенка, а также основные направления деятельности, предусмотренные Планом улучшения здоровья матери и ребенка на 2025-2027 годы.

"То, что мы увидели сегодня, показывает, что мы способны оказывать профессиональную поддержку семьям. [...] Чем безопаснее, внимательнее и лучше регулируется период беременности, тем больше вероятность того, что наши семьи будут иметь больше детей", - сказал Ринкевич после своего визита.

Президент поблагодарил врачей, акушерок и весь персонал за поддержку семей в эти важные моменты. Он подчеркнул, что каждый родившийся ребенок - это большая ценность для Латвии.

"Ваша работа, направленная на то, чтобы помочь детям появиться на свет, дать родителям чувство безопасности, тепла и уверенности в том, что они не одиноки, - это важный аспект содействия демографическому росту", - подчеркнул Ринкевич.

