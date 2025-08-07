Каждый пятый евро — для беженцев: как Рига делит соцпомощь

Различные виды пособий получили 19 474 человека, из них 3690 являются гражданами Украины. На долю беженцев пришлось всего 20,6% от всей социальной помощи, выделяемой Ригой.

Основную часть расходов (74%) составили базовые пособия социальной помощи, в первую очередь, пособие на жильё (10,5 миллиона евро) и гарантированный минимальный доход (GMI), на который было выделено 1,7 миллиона евро.

В течение полугодия статус малоимущей семьи хотя бы на один день получили 11 059 человек — это на 10% меньше, чем за тот же период 2024 года. Статус малообеспеченной семьи был присвоен 8734 рижанам, также на 10% меньше, чем годом ранее.

В муниципалитете отмечают, что снижение числа малоимущих и малообеспеченных стало положительной тенденцией, которая может свидетельствовать либо об улучшении уровня жизни, либо об изменениях в критериях присвоения этих статусов.

Снижение нагрузки на социальный бюджет отражается и в цифрах: по сравнению с июнем 2024 года, общее число получателей социальной помощи сократилось на 9% (на 1278 человек), а расходы уменьшились на 3% (на 65 606 евро). Это произошло в первую очередь за счёт сокращения объёма пособий на жильё. При этом расходы на GMI выросли на 13% — в связи с повышением его минимального порога с 137 евро до 166 евро в 2025 году.

В целом за полгода количество получателей пособий уменьшилось на 2%, а объем выплат — на 5%. Заметна и подвижка внутри статей: расходы на GMI увеличились на 10%, а на пособие по жилью снизились на 12%.

Среди тех, кто имеет статус малоимущих, в июне 39% составляли пенсионеры, 23% — лица с инвалидностью, 19% — трудоспособные граждане и ещё 19% — дети. В группе малообеспеченных 83% — пенсионеры, 7% — люди с инвалидностью, 5% — трудоспособные взрослые и столько же — дети.