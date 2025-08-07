Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Каждый пятый евро — для беженцев: как Рига делит соцпомощь

Редакция PRESS 7 августа, 2025 14:42

Новости Латвии 0 комментариев

В первом полугодии 2025 года Рижская дума потратил 16,5 миллиона евро на социальные пособия, сообщили в Департаменте внешней коммуникации Рижской думы. Из этой суммы 13 миллионов евро направлены на поддержку жителей Риги, а 3,4 миллиона — на помощь беженцам от войны в Украине.

Различные виды пособий получили 19 474 человека, из них 3690 являются гражданами Украины.  На долю беженцев пришлось всего 20,6% от всей социальной помощи, выделяемой Ригой. 

Основную часть расходов (74%) составили базовые пособия социальной помощи, в первую очередь, пособие на жильё (10,5 миллиона евро) и гарантированный минимальный доход (GMI), на который было выделено 1,7 миллиона евро.

В течение полугодия статус малоимущей семьи хотя бы на один день получили 11 059 человек — это на 10% меньше, чем за тот же период 2024 года. Статус малообеспеченной семьи был присвоен 8734 рижанам, также на 10% меньше, чем годом ранее.

В муниципалитете отмечают, что снижение числа малоимущих и малообеспеченных стало положительной тенденцией, которая может свидетельствовать либо об улучшении уровня жизни, либо об изменениях в критериях присвоения этих статусов.

Снижение нагрузки на социальный бюджет отражается и в цифрах: по сравнению с июнем 2024 года, общее число получателей социальной помощи сократилось на 9% (на 1278 человек), а расходы уменьшились на 3% (на 65 606 евро). Это произошло в первую очередь за счёт сокращения объёма пособий на жильё. При этом расходы на GMI выросли на 13% — в связи с повышением его минимального порога с 137 евро до 166 евро в 2025 году.

В целом за полгода количество получателей пособий уменьшилось на 2%, а объем выплат — на 5%. Заметна и подвижка внутри статей: расходы на GMI увеличились на 10%, а на пособие по жилью снизились на 12%.

Среди тех, кто имеет статус малоимущих, в июне 39% составляли пенсионеры, 23% — лица с инвалидностью, 19% — трудоспособные граждане и ещё 19% — дети. В группе малообеспеченных 83% — пенсионеры, 7% — люди с инвалидностью, 5% — трудоспособные взрослые и столько же — дети.

Комментарии (0)
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать