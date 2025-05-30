Каждый год в Латвии полиция регистрирует 500 случаев исчезновения детей

Отмечая Международный день защиты детей, Госполиция призывает общественность не забывать, что безопасность детей начинается дома и является общей ответственностью. Кампанией «Не потеряй ребенка!» полиция поднимает вопрос об исчезновении детей и опасных ситуациях, в которых они оказываются и сегодня.

Это ситуации, когда дети уходят из дома, теряются или оказываются в обстоятельствах, которые могут угрожать их здоровью или даже жизни. Такие ситуации случаются не только на каникулах, но и в повседневной жизни - и их можно предотвратить, если взрослые будут бдительны и ответственны.

Безопасность детей начинается с родительской заботы и внимания, а продолжается вовлечением соседей, участием общественности и общей ответственностью. Бывают разные ситуации, когда дети остаются одни - без присутствия взрослых или присмотра.

Госполиция призывает никогда не оставлять ребенка одного в ситуациях, которые могут стать опасными, а также регулярно проверять, где и с кем находится ваш ребенок, и говорить с ним о безопасности - дома, во дворе и в общественных местах.