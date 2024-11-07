Каждый думает, куда бы уехать? Учитель — о настроениях русских родителей

По статистике, 34,6% населения Латвии дома говорит по-русски. При этом борьба с русским языком в общественном пространстве становится всё ожесточеннее. Одни полагают, что русский должен оставаться только языком в семье, больше у него нет и не может быть никакого статуса, другие считают, что русский язык в публичном пространстве дает возможности для культурного диалога и разнообразия.

-Национальная элита почему-то думает, что, сняв кириллицу (с уличных стендов), можно будет каким-то образом [побудить местных русскоязычных] обнять латышскую культуру и политику? Нет! Это самая главная ошибка, - считает культуролог Денис Ханов.

"Угроза латышской культуре и ее стабильности исходит от национально-правого лагеря. Он делает всё, чтобы огромная часть населения в своих фантазиях ушла к Путину, ушла от латышской культуры, ее принятия — в состояние сопротивления сегодняшнему дню с помощью выдуманных воспоминаний.

Поэтому я считаю, что Национальное объединение и их риторика создают всё, чтобы не сделать латышскую нацию открытой, чтобы ее культура не могла быть на всей латвийской территории и в ментальности всех этнических общин", - говорит Ханов».

По мнению Елены Матьякубовой, можно лишь гадать, что произойдет в будущем — но уже сейчас Латвия из-за такой языковой политики теряет детей:

-Меня пугает то, что есть сегодня — и что закладывает основы будущего. Вы понимаете, бренд Vienotā skola («Единая школа») — это абсолютно пустая обложка. Потому что ничего не меняется, кроме одного запрета в школе — преподавать в определенных классах на русском языке. И даже не преподавать — использовать русский. Вплоть до дискуссий, можно ли детям на перемене разговаривать по-русски....

Я двадцать лет что делала? Я пыталась ученикам объяснить, как красив латышский язык, я говорила на доступном русском — давайте, посмотрите, послушайте! Мои глаза светились —и дети верили, что так и будет: они выучат, у них будет прекрасный латышский, и кто-то останется здесь и будет приносить пользу нашему государству.

Сегодня наедине со мной абсолютно каждый: куда бы уехать! Родители: куда бы уехать! Какое будущее? Потому что то качество вот этого «полного перехода на государственный язык обучения»... Когда ни дети не готовы, ни взрослые. Я с ними говорю, они 10 минут слушают, а потом — глаза отключаются...

И беда в том, что пока мы закладываем в детях этот комплекс непринятия себя, дискомфорта от того, что мой родной язык, мои бабушки-дедушки, мои книжки дома — всё идет со знаком "черный минус".