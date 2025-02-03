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Каждый десятый — индус. Все места в латвийских очередях уже заняли «иностранные специалисты»?

Редакция PRESS 3 февраля, 2025 15:34

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Нехватка рабочей силы в Латвии становится все более актуальной проблемой. И одно из ее решений - привлечение работников из других стран. И процесс идет: все чаще жители Латвии встречают иностранные лица. Не только на улицах, но и в очередях в различных госучреждениях. Больницы, социальный службы и особенно заметно в Управлении по делам гражданства и миграции.

Раз за разом в обществе поднимается тема мигрантов, которых с каждым днем пребывает все больше и больше. Здесь и внезапно поднявшийся вопрос строительства мечети, и жалобы на курьеров и работников общепита, которые ни слова не знают на латышском, но бегло говорят на английском языке. К общему тренду добавилось и наблюдение, что в очередях на оформление документов в филиалах Управления по делам гражданства и миграции (УГДМ) нынче не протолкнуться от "понаехавших" индусов, пакистанцев и узбеков.

По данным УГДМ На 31 декабря 2024 года в Латвии было зарегистрировано 85 тысяч 978 иностранцев с действующими временными ВНЖ и 45 тысяч 731 иностранец с действующими постоянными ВНЖ. Более 130 тысяч иностранных граждан проживают здесь на законных основаниях. Учитывая, что общее население всех городов страны чуть более 1,3 миллиона человек, то получается пропорция: 1 чужестранец на 10 жителей.

Конечно, можно возразить, что официально население Латвии гораздо больше, ведь еще полмиллиона человек живет в селе. Но давайте будем честны, маловероятно, что иностранцы приезжают сюда покорять сельскую местность и осваивать непаханые земли или валить лес. Большинство из них все же оседает в крупных городах.

В случайный рабочий день мы посетили отделы УГДМ и по людям, ожидающим в очередях на оформление документов, заметно, что и тут пропорция сохраняется. Примерно из 100 клиентов управления 10 - индусы. И если в филиалах в стороне от центра города - на улице Даугавпилс и в Чиекуркалнсе - это не так заметно, то в отделении на улице Кришьяна Валдемара были встречены разом 8 иностранцев. Кто-то скажет: подумаешь, 8 человек. Но в тесном помещении зала ожидания, где от силы поместится четыре десятка человек, складывается впечатление - ни дать, ни взять целая толпа!

При слове "толпа" воображение сразу рисует шумный табор, галдящий на непонятном языке, нагло норовящий пролезть вне номерков электронной очереди и всячески мешающим степенным латвийским гражданам... Но нет! Если не обращать внимания на смуглый цвет кожи и экзотические элементы гардероба, они ничем не отличаются от остальных жителей Латвии. Также тихо сидят на стульях, залипают в свои телефоны и спокойно ждут своей очереди.

- У нас здесь в Риге семейный бизнес, семейный ресторан - коротко отвечает на хорошем английском языке мужчина средних лет с седеющей бородой. Рядом с ним сидит еще трое индусов в характерных тюрбанах, судя по всему родственники.

Тут же в зал ожидания заходит еще одна группа молодых индусов - иностранные студенты. Среди них явно выделяется один вожатый, который руководит коммуникацией с латвийскими чиновниками и помогает с оформлением документов. Но есть и те, кто пытается разобраться в тонкостях латвийской бюрократии самостоятельно.

- Я в Латвии уже два года, учусь в Высшей школе экономики и культуры, - рассказывает Санджи Кумар, один из иностранных студентов. Он отрывается от экрана телефона и приветливо улыбается. Долгое ожидание - оформление новой ID-карты уже заняло более часа - порядком надоело, и он не против поговорить.

На вопрос сложно ли общаться с латвийскими чиновниками он признается:
- Да, довольно сложно. Очень повезет, если говорят по-английски, иначе приходится пользоваться этим, - молодой индус красноречиво кивает на экран смартфона. - Google translate!

Латышский язык он не знает - даже нескольких слов - и не стремится его изучать.
- У меня здесь нет друзей, с кем можно было бы говорить на латышском, - честно отвечает Санджи о причинах такого отношения к госязыку. Кроме того, по его словам, он не планирует надолго задерживаться в Латвии. - Через два года закончу учебу и вернусь на родину, в Индию. 

Почему же он выбрал именно Латвию для учебы? Ответ прост:
- Было проще поступить, - он пожимает плечами. Население Индии почти 1,5 миллиарда человек и конкуренция даже на платные места в ВУЗах колоссальная. Индийцы также выбирают учебу в Латвии потому что, по сравнению с другими европейскими вузами, у нас ниже плата за обучение - за учебный год от 3000 до 5000 евро. Кроме того, есть широкий выбор учебных программ исключительно на английском языке.

Сам студент изучает в Риге менеджмент и считает, что эти знания ему пригодятся. Латвийская система образования соответствует мировой и местный диплом вполне котируется в Индии. Вот только своего будущего в Латвии Санджи не видит - без знания латышского языка его здесь ждет, в лучшем случае, карьера курьера доставки. А предметов, по его мнению, итак достаточно для штудирования, чтобы изучать еще один иностранный язык.

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