Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Если заставить Киев отдать землю, «украинцы выйдут на улицы» — эксперт (1)

Euronews 17 августа, 2025 08:34

Мир 1 комментариев

Президент США заявил, что возможная сделка по прекращению войны России против Украины будет включать в себя "обмен землями". Но украинское общество категорически отвергает этот шаг, рассматривая его не как компромисс, а как капитуляцию, к которой ни Трамп, ни даже Зеленский не могут их принудить.

По словам президента США Дональда Трампа, возможная сделка по прекращению войны России против Украины будет включать "обмен землями" с обеих сторон, что для Украины в действительности означает территориальные уступки.

Киевские войска не занимают территорию России, а значит, не может быть и речи о возвращении Москве ее земель.

Все земли, о которых идет речь, - это территория, которую Россия оккупировала в Украине с момента первого вторжения в 2014 году и последующей тотальной войны, развязанной в 2022-м.

Если Трамп будет давить на Украину, чтобы она отказалась от своей территории, ему придется убеждать не Владимира Зеленского, а украинский народ.

И в отличие от Трампа, Зеленский понимает, за кем останется последнее слово, как и то, что даже он не сможет убедить украинский народ в том, что тот отвергает.

Гражданское общество страны продемонстрировало это достаточно хорошо, в том числе всего несколько недель назад.

Антон Лягуша, декан факультета социальных и гуманитарных наук Киевской школы экономики, заявил Euronews, что если власти Украины будут вынуждены пойти на территориальные уступки, "это заставит украинский народ выйти на улицы".

"Это будет не столько история протеста против властей, сколько крик украинского народа всему миру о том, чтобы к нему относились как к большой стране в центре Европы, а не просто как к куску земли для США, - сказал Лягуша. - Украинцы - это полноценная нация, а Украина - великое государство со своими законами".

Лягуша напомнил, что с тех пор, как Украина стала независимым государством, ее общество неоднократно четко демонстрировало свою решающую власть: "Во время Революции Достоинства (в 2014 году), а до этого Оранжевой революции (в 2004 году), а до этого Революции на граните в 1990 году мы увидели, что люди не принимают авторитарную власть".

"Президент в украинском обществе - не король, то есть его воля не определяет волю всего украинского народа", - отметил эксперт.

"Мы все слышим голос общества"

С началом полномасштабного вторжения России в начале 2022 года этот баланс сил выкристаллизовался еще более четко. "Мы видим в украинском обществе, что почти каждая семья прямо или косвенно пострадала от этой войны", - говорит Лягуша. - Люди борются против агрессора, за демократию, за то, чтобы наша страна стала членом Европейского союза и была частью Европы. И поэтому, какие бы решения ни принимались при участии президента, это означает, что эти решения могут быть подтверждены (или отвергнуты) украинским обществом через прямые уличные демонстрации".

Это еще раз подтвердилось в июле, когда тысячи украинцев вышли на улицы в знак протеста против законопроекта, который мог фактически ликвидировать независимость антикоррупционных институтов страны.

Тысячи украинцев выходили на демонстрации до тех пор, пока Зеленский спустя всего несколько дней не предложил новый законопроект, восстанавливающий эту независимость.

Общенациональные протесты заставили правительство отменить первоначальный законопроект, что было воспринято как победа демократии в Украине, даже в условиях тотальной войны с Россией.

Демонстранты дали понять, что их гнев был направлен исключительно на законопроект, а их требования сводились к восстановлению независимости антикоррупционных органов.

Но после трех революций за 30 лет, одна из которых привела к свержению пророссийского Виктора Януковича в 2014 году, украинские президенты и власти очень чувствительны к голосу улицы.

Сам Зеленский, подписав новый законопроект, сказал: "Мы все слышим, что говорит общество. Мы видим, чего люди ждут от государственных институтов, чтобы обеспечить справедливость и эффективность работы каждого института".

Зеленский, безусловно, знает, чего ожидать от украинского гражданского общества в случае давления на него с целью уступки территорий. Но иностранные партнеры Украины, в частности США, похоже, этого не понимают.

Отвечая на вопрос, почему, Лягуша говорит, что причины можно объяснить уровнем комфорта жизни.

"Жизнь в США и многих европейских странах более или менее стабильна и комфортна, - пояснил он. - В этих обществах давно нет опыта масштабных протестов и такого высокого уровня активности, как в украинском гражданском обществе".

Лягуша также отмечает, что западные демократии воспринимают украинское гражданское общество в первую очередь как самоорганизованные группы людей, которые создаются или организуются для решения конкретных тактических задач и вопросов: "Нет понимания, что волонтерское движение, гражданское общество по защите прав человека, активисты в различных сферах деятельности действительно являются таким обществом и творцами нового украинского государства".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 153 реакций
Комментарии (1) 153 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:25 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

Важно 11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать