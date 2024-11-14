Каждая пятая авария с участием грузовых автомобилей: опасная тенденция на дорогах Латвии

Совет сегодня заслушал доклад экспертов о причинно-следственных связях ДТП, наблюдениях и выводах, сделанных в пилотном проекте по изучению тяжких ДТП в 2024 году.

Как рассказал Ирбитис, исследования еще продолжаются и сейчас удалось реконструировать 25 ДТП, при этом для запуска проекта в полном объеме еще необходимы изменения в нормативных актах.

Первые выводы свидетельствуют о том, что в Латвии учащаются ДТП с летальным исходом с участием коммерческого транспорта. В этом году такие аварии составили 21,8% от общего числа ДТП, а в прошлом - 17,5%. "Нельзя, правда, утверждать, что грузовые автомобили являются виновниками аварий, но их участие в ДТП растет", - добавил эксперт.

Эта проблема актуальна не только в Латвии, но и в других странах Европы, поскольку, согласно последним данным, участие грузовых автомобилей в тяжких авариях в Европе в целом увеличилось на 7%.

Общие предварительные результаты исследования и выводы помогли выявить необходимость улучшения инфраструктуры и организации движения в восьми местах Латвии, причем в трех местах изменения уже реализованы.

Сейчас проводится анализ потери внимания водителями, что является причиной выезда на полосу встречного движения и съезда с дороги.

Исследование происшествий на мотоциклах свидетельствует о необходимости повышения квалификации водителей мотоциклов и информированности о правилах безопасного вождения, пояснил Ирбитис.

Результаты исследования будут использованы при организации социальных кампаний.