Кая Каллас «предостерегла США от вмешательства» в войну: пусть Израиль воюет за Европу в одиночку?

Её предупреждение прозвучало после того, как Дональд Трамп открыто высказал предположение, что его страна, ярый сторонник Израиля, может применить практический подход для прекращения военных действий.

"Возможно, мы вмешаемся. Но в данный момент мы в этом не участвуем", - сказал американский лидер в воскресенье в интервью ABC News. Позже он сказал, что США "сбросят перчатки нанесут удар", если Иран "тронет американские войска".

Во вторник Каллас дала понять, что Европейский союз не поддержит вступление Соединённых Штатов в войну. "Если дело дойдёт до вмешательства, то весь регион определённо окажется втянутым в более широкий конфликт. А это не отвечает ничьим интересам", - сказала глава европейской дипломатии после видеоконференции с 27 министрами иностранных дел ЕС.

Странная фраза "не отвечает ничьим интересам", поскольку вмешательство США определенно отвечает интересам Израиля. Более того, военные аналитики подчеркивают, что гарантированная ликвидация иранской ядерной программы возможна только при участии американских ВВС.

Израиль в настоящее время располагает всеми доступными модификациями противобункерных бомб BLU-109/B, которые могут нести, например, F-15E – самые тяжёлые боевые самолеты в составе израильских воздушных сил. Но даже они не способны поразить подземные объектов на той глубине, на какой располагается иранский центр атомных разработок в Фордо. Для его поражения требуется тяжелая бомба GBU-57A/B MOP, поднять и применить которую может только американский стратегический бомбардировщик В-2.

В связи с этим возникает два вопроса.

1)Разве ликвидация иранской ядерной программы, которая в противном случае рано или поздно приведет к обладанию режимом айятолл ядерным оружием, не в интересах Евросоюза? Получается, Израиль воюет с Ираном не только за себя, но и за Европу, а глава европейской дипломатии отказывает ему в поддержке?

2)Отказываясь поддержать США в войне против Ирана европейская дипломатия в лице Каи Каллас по прежнему надеется, что США в любом случае поддержат Европу в случае конфликта на ее границах? На каком основании? Ведь с точки зрения Вашингтона ЕС в данной ситуации показывает себя крайне ненадежным союзником.