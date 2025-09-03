«Путин, возможно, самый опасный военный преступник нашего времени. Он военный преступник», — сказал глава правительства ФРГ. По словам Мерца, в военном плане сломить Россию будет трудно, но в экономическом вполне возможно. Речь идёт о том, чтобы «истощить» РФ, лишив её ресурсов для ведения войны. Одним из вариантов канцлер назвал введение пошлин против стран, которые продолжают активно торговать с Москвой.

Канцлер подчеркнул, что не видит причин доверять каким-либо заявлениям российского президента: «Уступчивость в переговорах с Путиным неуместна».

В то же время Мерц предложил провести прямую встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Швейцарии. «Женева была бы подходящим местом для соглашения о прекращении огня», — сказал он на пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Швейцарская сторона подтвердила готовность организовать такой саммит.

Ранее о возможности переговоров после встреч с Зеленским и Путиным говорил президент США Дональд Трамп, однако позже допустил более вероятный формат — трёхсторонний диалог России, Украины и США.

31 августа в эфире телеканала ZDF Мерц отметил, что Европа и США стремятся закончить войну «как можно скорее», но она может продолжаться долго. «Войны кончаются либо военным поражением одной из сторон, либо экономическим и/или военным истощением. Ни Москва, ни Киев сейчас не близки к первому, а второго пока тоже не наблюдается», — подчеркнул канцлер ФРГ.