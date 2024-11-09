Кандидат в мэры от «Прогрессивных» раскритиковал руководство думы и пообещал не заниматься популизмом

Депутат заявил, что "Прогрессивные" пришли в политику, чтобы предложить реальные решения для облегчения повседневных забот людей. Партия обязана обеспечить гораздо лучшие условия для рижских семей, молодежи и пожилых людей, обещает Клейнбергс.

"Еще много нужно сделать для усиления среднего слоя, поддержки малоимущего населения или матерей, которые в одиночку тянут воз, бьются на двух работах и еще воспитывают детей", - сказал политик.

Клейнбергс считает, что в Риге преобладают два вида политиков: "Первые - те, кто продолжает по инерции делать из Риги проходной двор, удобный для тех, кто живет в других местах, а сюда только приезжает на работу или в супермаркет". По его мнению, таким политикам безразличны нужды пешеходов, велосипедистов и пассажиров общественного транспорта.

А вторые, как рассуждает думец, воспринимают Ригу как место для наполнения собственных карманов. Он упомянул о "торговле ВНЖ на Андрейосте, лоббировании игорного бизнеса и строительных картелях". "Они на каждых выборах будут рассказывать разные глупости и строить воздушные замки, чтобы только избраться и продолжить заниматься гешефтом", - заявил кандидат в мэры Риги.

Если у власти первые, в городе происходит застой, а если вторые - разграбление, утверждает Клейнбергс.

Политик также пообещал никогда не заниматься деструктивным популизмом и не делать вид, что все в порядке.