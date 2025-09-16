Камбала, Зундовскис и многие другие примут участие в новом бойцовском шоу

В ходе вечера будет продемонстрирована разница в тактике и темпе трёх видов боевых дисциплин. В программе запланированы несколько боёв как с хорошо известными латвийскими спортсменами, так и с амбициозными новичками. На ринг выйдут Каспарс Камбала, Юрис Зундовскис, Райтис Хелманис, Раймондс Зепс, Томс Берзиньш, Алексс Волкович и многие другие. Организаторы обещают зрителям как поединки опытных спортсменов, так и возможность для молодых бойцов показать свои способности перед широкой аудиторией.

Особым событием вечера станет первый в Латвии бой по кикбоксингу в перчатках для ММА, где встретятся Янис Лайцанс и Томасс Раулс Билескалнс. Формат основан на правилах кикбоксинга, но перчатки ММА значительно влияют на дистанцию боя, интенсивность ударов и принципы защиты. Меньший размер перчаток позволяет наносить более точные удары и эффективнее защищаться.

Рассадка зрителей в прострнстве "VEF Vasarnīca" продумана как для болельщиков, которые хотят быть совсем рядом с рингом, так и для гостей, предпочитающих более спокойный ритм просмотра. Вечер дополнит визуальное оформление и музыкальное сопровождение, создающее динамику между боями и раундами.

Организаторы рекомендуют приходить заранее, чтобы спокойно занять места и подготовиться к первому бою, который начнётся уже в 19:00. Количество мест ограничено. Билеты на бойцовское шоу можно приобрести во всех кассах "Biļešu Serviss". Бесплатно шоу также можно будет посмотреть в прямом эфире — на сайте Lucky Latvian и их YouTube-канале.