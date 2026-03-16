Каллас: Закончить блокаду Ормузского пролива можно сделкой

Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила прекратить блокаду Ормузского пролива Ираном при помощи дипломатического соглашения по образцу украинской зерновой сделки. Об этом сообщило в понедельник, 16 марта, агентство Reuters.

На пресс-конференции в Брюсселе накануне саммита министров иностранных дел государств ЕС Каллас рассказала, что уже обсудила возможную модель такого соглашения с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По ее словам, договоренность с Тегераном помогла бы вновь наладить транспортировку нефти и газа через Ормузский пролив, который имеет ключевое значение для мирового энергоснабжения.

Кая Каллас отдельно отметила, что блокада Ормузского пролива Ираном не только угрожает топливным кризисом, но и может привести к нехватке сельскохозяйственных удобрений и как следствие - к дефициту продовольствия в 2027 году.

ЕС рассмотрит военный вариант снятия блокады

По словам Каллас, участники встречи министров иностранных дел стран ЕС 16 марта будут также обсуждать военный вариант преодоления блокады. Речь идет, в частности, о расширении мандата военно-морской миссии Евросоюза Aspides в Красном море. C февраля 2024 года военные корабли стран ЕС сопровождают европейские торговые суда и помогают отражать потенциальные угрозы обстрелов со стороны хуситов.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) уже заявил, что скептически относится к идее расширить мандат Aspides. По его словам, миссия Евросоюза в Красном море оказалась малоэффективной и ее расширение на Ормузский пролив лишь втянет Европу в открытый конфликт с Ираном.

Блокада Ормузского пролива Ираном

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана, после чего власти Тегерана фактически перекрыли движение через важный для поставок нефти и газа Ормузский пролив, а Иран заявил о "полном контроле" над ним. Это привело к росту цен на энергоносители, из-за чего, США, в частности, временно ослабили санкции в отношении России.

Вашингтон обвинял Тегеран в минировании пролива, а некоторые страны ЕС, по данным The Financial Times, ведут переговоры с иранскими властями о гарантиях безопасного прохода их судов через него.