Календарь выходных на 2025 год

На первой рабочей неделе года всего два дня - четверг, 2 января, и пятница, 3 января. Затем придется трудиться 5/7 больше трех месяцев - до Пасхи. Пасхальные выходные начнутся 18 апреля и продлятся до 21 апреля включительно.

И всего через несколько дней - снова несколько выходных подряд - с 1 по 5 мая (четверг - понедельник). За выходной в пятницу, 2 мая, нужно будет отработать в субботу, 10 мая. А 5 мая сделан выходным, так как День восстановления независимости Латвии 4 мая выпадает на воскресенье.

В июне на Лиго будет четыре выходных подряд - с 21 по 24 июня (суббота - вторник).

Затем до ноября работаем в обычном режиме, а День независимости Латвии отметим длинными выходными с 16 по 18 ноября (суббота - вторник), но за 17 ноября нужно будет отработать в субботу, 8 ноября.

Рождественские выходные продлятся 5 дней - с 24 по 28 декабря, затем два рабочих дня - и два новогодних выходных. А в пятницу, 2 января, снова на работу.