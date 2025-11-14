Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 11:59

LTV

В эфире программы "Что происходит в Латвии?" на LTV собравшиеся политики и представители неправительственных организаций попытались обсудить проблему консолидации общества и необходимость содержания Фонда общественной интеграции (SIF).

Глава конфедерации работодателей Каспарс Горкшс заявил, что интеграция и солидарность общества - это настоящая проблема сейчас, ведь рядом с нами ведутся военные действия.

"Но те методы, которые были избраны, они, как мы видим, не работают, SIF реализовывал их 25 лет, мы анализировали интеграцию русскоязычных, ту же их не включенность в общество, некоторые другие проблемы. Но результата не было. Поэтому нужно понять, что продолжать делать то же самое как-то странно, это не работает. К тому же мы видим, что даже Госконтроль говорит, что финансовые процессы происходят в этом вопросам не совсем прозрачно", - говорит Горкшс.

С его точкой зрения не согласна председатель Совета Латвийского гражданского альянса Агнесе Фриденберга, она отметила, что на базе Фонда общественной интеграции работает много организаций, которые делают реальную работу. И финансировать их через пожертвования было бы сложно, нужна структура, у которой уже есть финансирование.

Но в Латвии сейчас работает 27 000 неправительственных организаций, в прошлом году в фонде этих организаций было 2,6 млн евро и на эти деньги финансировать их все не представляется возможным.

Директор Фонда общественной инеграции напомнила, что в их совете в разное время работали представили восьми политических партий. Так что правящие не только знают как работает фонд, но даже и приложили к этому руку.

Ведущий программы Янис Домбурс отметил, что согласно отчетам, например, такая программа как - обучение латышскому языку членов семьи реэмигрантов, помогла в итоге всего 30 людям. А очень необходимые нацменьшинствам программы по изучению госязыка финансируются из рук вон плохо.

"Какого черта так происходит? На одной странице написано, что задачей фонда являются такие программы тоже, на второй об этом уже ни слова. Что это за объяснение бюджета?", - задал телеведущий вопрос министру культуры Агнесе Лаце.

"Мы согласны, что финансирование этих программ было низким. Мы приняли решение, что будем финансировать их лучше", - заявила Лаце.

Представитель "Объединенного списка" Чеслав Батня отметил, что все программы фонда следует проверить и перепроверить. Потому что на данный момент вся система интеграции требует серьезного аудита. И его должна инициировать лично премьер Эвика Силиня, считает политик.

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания
Важно

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания (1)

Для грузин всё уже поздно, а для нас — нет: Дайнис Иванс о демократии
Важно

Для грузин всё уже поздно, а для нас — нет: Дайнис Иванс о демократии

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс
Важно

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Объединим народ и завоюем мир… грибами: airBaltic поступило предложение

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

«Русский — мой язык, бояться не буду»: СГБ передала дело Росликова в прокуратуру

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

Санкции нарушил: суд оставил без изменений приговор главреду Sputnik Latvija Валентину Роженцову

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Хроническая усталость? Поможет простой анализ крови

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Центр защиты прав потребителей о скидках в интернете: что правда — что обман?

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

