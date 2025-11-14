«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV

Глава конфедерации работодателей Каспарс Горкшс заявил, что интеграция и солидарность общества - это настоящая проблема сейчас, ведь рядом с нами ведутся военные действия.

"Но те методы, которые были избраны, они, как мы видим, не работают, SIF реализовывал их 25 лет, мы анализировали интеграцию русскоязычных, ту же их не включенность в общество, некоторые другие проблемы. Но результата не было. Поэтому нужно понять, что продолжать делать то же самое как-то странно, это не работает. К тому же мы видим, что даже Госконтроль говорит, что финансовые процессы происходят в этом вопросам не совсем прозрачно", - говорит Горкшс.

С его точкой зрения не согласна председатель Совета Латвийского гражданского альянса Агнесе Фриденберга, она отметила, что на базе Фонда общественной интеграции работает много организаций, которые делают реальную работу. И финансировать их через пожертвования было бы сложно, нужна структура, у которой уже есть финансирование.

Но в Латвии сейчас работает 27 000 неправительственных организаций, в прошлом году в фонде этих организаций было 2,6 млн евро и на эти деньги финансировать их все не представляется возможным.

Директор Фонда общественной инеграции напомнила, что в их совете в разное время работали представили восьми политических партий. Так что правящие не только знают как работает фонд, но даже и приложили к этому руку.

Ведущий программы Янис Домбурс отметил, что согласно отчетам, например, такая программа как - обучение латышскому языку членов семьи реэмигрантов, помогла в итоге всего 30 людям. А очень необходимые нацменьшинствам программы по изучению госязыка финансируются из рук вон плохо.

"Какого черта так происходит? На одной странице написано, что задачей фонда являются такие программы тоже, на второй об этом уже ни слова. Что это за объяснение бюджета?", - задал телеведущий вопрос министру культуры Агнесе Лаце.

"Мы согласны, что финансирование этих программ было низким. Мы приняли решение, что будем финансировать их лучше", - заявила Лаце.

Представитель "Объединенного списка" Чеслав Батня отметил, что все программы фонда следует проверить и перепроверить. Потому что на данный момент вся система интеграции требует серьезного аудита. И его должна инициировать лично премьер Эвика Силиня, считает политик.