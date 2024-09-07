Он заявил, что "возможно, общественность не осознает, что airBaltic заплатила государству 423 миллиона евро в виде налогов и процентов за последние 29 лет. Предположение о том, что эти налоги были бы уплачены в любом случае, фактически неверно, поскольку большая часть доходов airBaltic и связанных с этим рабочих мест генерируется за пределами Латвии. Сегодня 2 600 работников работали бы в других частях Латвии или даже за ее пределами, но доходы из заграницы не были бы получены, поскольку airBaltic является крупнейшим экспортером Латвии с доходами более 500 миллионов евро в прошлом году.

Но давайте предположим, что инвестиции государства за последние 29 лет, а это в общей сложности 526 миллионов евро, еще не полностью окупились.

Факт: В настоящее время латвийскому государству принадлежит 98% компании. Это означает, что ценность этих 98% следует учитывать, поскольку она не теряется. Допустим, стоимость компании сегодня составила бы 100 миллионов евро (гипотетическая для простого расчета). Тогда 526 миллионов, из которых вычитается 100 миллионов, будут означать, что латвийскому государству необходимо вернуть еще 423 миллиона. Самым простым решением было бы, если бы компания получала прибыль, а вместе с этой прибылью увеличивалась бы стоимость акций, принадлежащих латвийскому государству. Чтобы увеличить прибыль, нужно увеличить выручку и EBITDAR, а для этого компании необходимо расти. Мы ищем новый капитал и ищем рынки капитала, чтобы привлечь новых внешних инвесторов для инвестирования нового капитала. Взамен они также получат долю в компании.

Решение состоит в том, чтобы увеличить выручку и EBITDAR до уровня, при котором 25% +1 акция компании будут стоить 526 миллионов евро. Математические расчеты показывают, что, исходя из текущих подходов к оценке авиакомпаний в Европе, компании необходимо достичь выручки более 2 миллиардов евро. Такого уровня выручки можно достичь, увеличив парк до 100 самолетов.

Как уже говорилось выше, за 29 лет airBaltic получила 526 миллионов евро инвестиций от латвийского государства или, правильнее сказать, из средств налогоплательщиков. Как эти инвестиции соотносятся с другими инвестициями налогоплательщиков? Например, какова отдача от инвестиций в железные дороги, общественный транспорт, больницы или школы? Ожидаем ли мы также 100-процентную окупаемость инвестиций в эти направления или используем другие критерии оценки?

Ответ заключается в том, что различные инвестиции нельзя сравнивать, поскольку некоторые из них необходимы для поддержания жизнедеятельности страны, тогда как другие не являются обязательными, поскольку стране не обязательно иметь собственную авиакомпанию", - объясняет Гаус.