Как вам счета за отопление? Опрос латвийцев

По данным опроса, 64 % жителей Латвии за последние два года не испытывали проблем со своевременной оплатой счетов, 7 % признаются, что регулярно задерживают оплату текущих счетов, в том числе большинство, или 11 %, в возрасте от 45 до 54 лет.

Чаще всего вовремя оплатить зимние счета из-за отопления не могут пожилые люди в возрасте 65-75 лет (19 %).

Среди факторов, влияющих на ситуацию, представители "Luminor Bank" называют растущие коммунальные платежи, предыдущее повышение цен, которое люди до сих пор ощущают, возможную недостаточность сбережений, которые можно было бы использовать в таких случаях.

Опрос проводился в декабре 2024 года в сотрудничестве с исследовательским центром SKDS, в нем приняли участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.

