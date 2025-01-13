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Как вам счета за отопление? Опрос латвийцев

© LETA 13 января, 2025 16:29

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Зимой 16 % жителей Латвии испытывают трудности со своевременной оплатой счетов, сообщили агентству ЛЕТА представители "Luminor Bank", ссылаясь на данные опроса.

По данным опроса, 64 % жителей Латвии за последние два года не испытывали проблем со своевременной оплатой счетов, 7 % признаются, что регулярно задерживают оплату текущих счетов, в том числе большинство, или 11 %, в возрасте от 45 до 54 лет.

Чаще всего вовремя оплатить зимние счета из-за отопления не могут пожилые люди в возрасте 65-75 лет (19 %).

Среди факторов, влияющих на ситуацию, представители "Luminor Bank" называют растущие коммунальные платежи, предыдущее повышение цен, которое люди до сих пор ощущают, возможную недостаточность сбережений, которые можно было бы использовать в таких случаях.

Опрос проводился в декабре 2024 года в сотрудничестве с исследовательским центром SKDS, в нем приняли участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.
 

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