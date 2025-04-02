«Как в последние недели, никогда не было!» Район Риги окутало неизвестное зловоние

Приезжая в Милгравис, запах действительно ощущается. Он напоминает химический или жжёную резину, но точно определить его источник трудно. Местные называют этот неприятный аромат "кислым и химическим". В некоторые дни запах не беспокоит, но жители Милгрависа подозревают, что виновником зловония является расположенное рядом предприятие.

Бывают дни, когда открыть окна почти невозможно. Раздражённые жители уже не могут этого терпеть.

«Я живу здесь три года, но такого, как в последние недели, никогда не было! Обычно запах ощущается два-три раза в год. А если задуматься, то за последний месяц воняет через день или каждые три дня. Есть подозрение, что это запах нефти. Моя жена, которая сейчас беременна, отправляясь на прогулку в Межапарк, замечает, что запах доходит и туда», — рассказывает житель Милгрависа Микус.

Местные говорят, что в запахе виновато находящееся рядом предприятие Рижского свободного порта, которое занимается хранением и перегрузкой нефтепродуктов. Самое быстрое решение, которое позволило бы дышать свежим воздухом круглый год, по мнению жителей, — закрытие этого предприятия.

Но можно ли что-то сделать для улучшения качества воздуха? Может ли вмешаться какая-либо ответственная инстанция, размышляют жители. Жители Милгрависа считают, что одним из способов борьбы с запахом могли бы быть штрафы для предприятия, которое вынуждает их жить в таких условиях, но всё не так просто.

«Конечно, штраф — это лишь один из инструментов, который мог бы помочь в решении проблемы. Однако если бы штрафы были высокими, возможно, предприятие задумалось бы дважды, прежде чем продолжать загрязнение. Возможно, технически решить проблему было бы дешевле, чем платить штрафы», — говорит житель Милгрависа Янис Мартиньш.

Мартиньш, который вынужден мириться с неприятным запахом, считает, что люди уже привыкли к тому, что на вопросы окружающей среды, образования и культуры выделяется «ноль с копейками», поэтому эти проблемы остаются нерешёнными.

К сожалению, представители Свободного порта отказались от интервью, сославшись на то, что все пояснения даст Государственная служба охраны окружающей среды. Однако, по их словам, они получили всего одну жалобу от жителей.

«Была зарегистрирована одна анонимная жалоба на запах в Милгрависе. Об этом незамедлительно были проинформированы Государственная пожарно-спасательная служба и Государственная служба охраны окружающей среды для дальнейшего выяснения обстоятельств. В распоряжении Рижского свободного порта нет информации о том, что ответственные службы выявили нарушения или несоответствия в деятельности какого-либо предприятия порта, которые могли бы быть причиной указанного в жалобе запаха. Службы постоянно следят за тем, чтобы все требования соблюдались», — сообщила представитель Рижского свободного порта Лиене Озола.

Жители уже не раз пытались самостоятельно выяснить, почему запах стал частью их повседневной жизни, но конкретных ответов так и не получили. Ни Государственная служба охраны окружающей среды, ни муниципальная полиция не принимают никаких реальных мер, а лишь фиксируют факт наличия запаха.

Во время подготовки сюжета Государственная служба охраны окружающей среды не нашла времени для личного интервью, но направила электронное письмо с подробными разъяснениями.

«Мы получили шесть жалоб на запах, похожий на нефтепродукты. Изучив информацию, Государственная служба охраны окружающей среды провела осмотр указанных зон, но запах не был признан мешающим. Были обследованы потенциальные источники запаха в ближайшей округе — территории предприятий, занимающихся загрязняющей деятельностью. Во время осмотра не было обнаружено нетипичных обстоятельств или аварийных ситуаций», — пояснил Калвис Авотиньш, директор регионального управления по охране окружающей среды рижского региона.

Обратившись в Рижскую думу по этому вопросу, мы получили ответ, что это всё же компетенция Государственной службы охраны окружающей среды. Однако местные жители с этим не согласны.

«Рижская дума должна больше заботиться о вопросах загрязнения окружающей среды, потому что это тоже загрязнение! Так же, как выброшенная на землю бумага или бутылка, или шум, запах также является формой загрязнения окружающей среды», — считает житель Милгрависа Мартиньш.

Несмотря на то, что предприятие существенно сократило перегрузку и хранение нефтепродуктов на терминалах, запах периодически продолжает распространяться. Ответственные службы во время последней проверки так и не смогли установить его источник.