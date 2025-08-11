Как Трамп побил и обрил могучего рестлера: получится ли у него повторить этот трюк с Путиным?

Винс Макмэн в сфере реслинга лицо сверхпопулярное. Можно даже сказать, что он и был лицом рестлинга на протяжении последних трех десятилетий – только в 2022 году он ушел на заслуженный отдых. А до этого и выступал сам, и выставлял на ринг своих бойцов.

Так вот Дональд Трамп был тоже в деле – у него были свои рестлеры. И вот в 2007 в рамках ооу Рестлемания-23 состоялся интересный поединок: сначала между бойцами, а потом и между их хозяевами.

Винс Макмэн выставил массивного самоанца по имени Умага (его легко опознать по одноименно татуировке у него на животе). Дональд Трамп противопоставил ему не менее могучего афроамериканца Лесли.

Поскольку и Трамп, и Макмэн люди, мягко говоря, небедные, этот бой заранее окрестили «Битвой миллиардеров». И главный нюанс: Трамп до этого, что вполне в его духе, предлагал Макмэну лично выяснить отношения на ринге.

В итоге решили все же доверить ринг профессионалам, с условием, что тот, чей боец проиграет, обривает голову наголо.

Ну, а что было дальше, вы можете лицезреть на этом видео:

Интересно, получится ли у Трампа провернуть такой же трюк с Путиным? Тот ведь дзюдоист.

Фото: скришот видео.