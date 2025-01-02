Как справиться с похмельем, если ситуация вышла из-под контроля: житейское  

Предзастольная подготовка

Главный совет – не употребляйте алкоголь или сократите дозы до самого минимума.

Никогда не садитесь за праздничный стол на урчащий от голода желудок. Надо заранее поесть, как бы это странно ни звучало. Программа-минимум -- бутерброд с маслом и сыром, запитый чашкой кофе с молоком (если у вас сильно пониженное давление) или просто молоком (при нормальном или повышенном давлении).

А еще лучше наполните свой желудок как следует: алкоголь быстрее всасывается в кровь и сильнее раздражает стенки желудка, если пить натощак. Прежде чем идти на вечеринку, съешьте что-нибудь жирное, что будет медленно перевариваться и защитит желудок, замедлив скорость проникновения алкоголя в организм. Но если у вас есть проблемы с желудком, то сочетание жирной (острой соленой и пр.) пищи и алкоголя гарантирует серьезные проблемы со здоровьем на следующий же день.

Перед обильным застольем примите две-три таблетки активированного угля, который примет на себя удар от переедания и алкоголя. Но это не панацея, и надо предварительно посоветоваться с вашим врачом!

Если всё-таки будете что-то употреблять

1. Никогда не смешивайте спиртные напитки различных видов и сортов. Вспомните, чем закончилось подобное действо для героев любимого всеми фильма "Осенний марафон".

2. Стопроцентный зубодробительный эффект дает сочетание чего-либо с водкой. Дело в том, что каждый вид алкоголя содержит свои специфические добавки, которые не только придают аромат и вкус напитку, но и снижают защитные свойства слизистой оболочки желудка. Крепкий напиток под такой приправой всосется куда быстрее и циркулировать в крови будет намного дольше.

3. Спиртные напитки запивайте водой (активно!) и заедайте плотными закусками. Еще древние греки разводили вино водой в 10 раз, что позволяло им наслаждаться напитком, не напиваясь при этом до свинского состояния.

4. Если вы принимаете лекарственные препараты, в инструкции к которым указана несовместимость с алкоголем, найдите в себе силы отказаться от спиртного!

5. Побольше двигайтесь, танцуйте, устраивайте конкурсы и прогулки по свежему воздуху (надо же посмотреть на новогодние звезды, салюты и пр.), вставайте из-за стола, даже если это делать лениво! Но это не означает, что выпившему человеку следует куда-то идти одному -- так и замерзнуть недолго: пьяному, как известно, море по колено.

6. Все газированные алкогольные напитки, в том числе шампанское, обладают коварным свойством: они практически моментально всасываются в кровь и могут вызвать быстрое опьянение, особенно если выпиты натощак.

Как себе помочь?

Если похмелье все-таки вас посетило, надо пересилить себя -- встать с кровати и приступить к экстренной релаксации.

1. Вода -- ваш главный лекарь: пейте побольше! Так как самое главное на этом этапе -- восполнить потерю жидкости и микроэлементов.

Но! Не при похмелье пить газированные напитки с химическими красителями и ароматизаторами, лучше обойтись морсами, чаем (особенно зеленым), щелочной минеральной водой (например, боржоми).

Не повредят и проверенные поколениями народные средства -- огуречный рассол или квашеная капуста, мясной бульон. Облегчает жизнь самый обычный кефир.

2. Физическую активность в этот день желательно свести до минимума (если есть силы, можно немного погулять по свежему воздуху).

3. Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ ОПОХМЕЛЯТЬСЯ! Вредно принимать алкоголь в качестве лекарства -- эффект можно получить прямо противоположный.

4. Если совсем плохо — звоните в скорую неотложную помощь и советуйтесь с медиками: что вам делать? Часто употребление алкоголя заканчивается в больнице.

Внимание!

Алкоголь вреден даже в маленьких дозах и трижды опасен, если у вас есть хронические заболевания. Помните об этом!

Никогда не садитесь за руль автомобиля, если вы выпили даже полбокала шампанского – это самое плохое, что вы можете придумать на праздники.

Спиртное воздействует на людей по-разному, и время, необходимое для выведения его из вашего организма, зависит от его количества, а также от вашего пола, веса, возраста и множества других факторов, в том числе от того, принимаете ли вы какие-либо лекарственные препараты.