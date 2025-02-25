Как спасти своего любимца? О чём надо знать всем владельцам домашних животных Новости партнеров Редакция PRESS 25 февраля, 2025 11:09 Новости партнеров

Владелец рижской круглосуточной клиники Dr. Beinerts, один из самых опытных ветеринаров страны Янис Бейнертс объясняет, почему прививки от бешенства по-прежнему актуальны, а также важность своевременной вакцинации для собак и кошек...

Экстренное переливание крови

— Доктор, благодаря соцсетям сопереживала вашей акции по спасению пожилой собачки в вашей клинике. С удивлением узнала, что животным, так же, как и людям, подчас требуется переливание крови.

— Ну, вы же не ветврач, чтобы знать о способах помощи животным. Гемотрансфузия по-научному, а попросту переливание крови, — это одна из разновидностей лечебных манипуляций. Мы прибегаем к такому методу, когда это необходимо.

В ходе процедуры цельную кровь либо ее отдельные компоненты переливают от донора к реципиенту. Это позволяет спасти животное, когда у него развилось малокровие. Такое случается при кровопотере, при аутоиммунных заболеваниях, отравлениях, нарушениях свертываемости, анемии и многих других ситуациях.

— Анемия — это недостаток эритроцитов и пониженный гемоглобин?

— Да. Подобное происходит при потере крови, при недостаточной скорости восстановления эритроцитов или при интенсивном разрушении эритроцитов. Это вызывает дефицит снабжения клеток кислородом, что опасно для жизни.

— А где вы берете донорскую кровь для своих пациентов?

— Можно обратиться в Елгаву, где есть банк крови, но это не самая дешевая опция для владельца животного. Чтобы облегчить материальную ношу лечения, мы иногда бросаем клич с просьбой прийти на помощь. Через соцсети. В последний раз мы нашли собачку-донора буквально через 10 минут! Отозвалось много желающих помочь. Спасибо рижанке Тамаре и ее собаке с красивым именем Миа, они были первыми в клинике и помогли.

Кислородный «батискаф»

— Ой, Миа… Так же, кажется, звали собачку, которую вы недавно пытались спасти. Чем закончилась эта история, которую обсуждали все соцсети? Вылечили?

— Миа поступила к нам в очень тяжелом состоянии. Она задыхалась. Помимо экстренной терапии мы определили бедняжку в барокамеру — в специальный кислородный бокс. Выходили, получилось.

Кислородотерапия в ветеринарии практикуется не так давно, но уже приобрела заслуженную популярность, и нам успела помочь спасти немало питомцев. Видите эту цилиндрическую конструкцию, похожую на глубоководный батискаф в миниатюре? В ней — чистый кислород. Если в реанимационных боксах нашей клиники мы поддерживаем 50-60% кислорода в атмосфере, то в барокамере можем дать 100% кислорода, который поступает под давлением и постоянно насыщает барокамеру. Это один из эффективных методов интенсивной терапии, который позволяет бороться с кислородным голоданием тканей (гипоксией) и снижением концентрации кислорода в крови (гипоксемией). Это может понадобиться животным после анестезии, при отеке легких и угнетении дыхательной функции, тепловом ударе и многих других ситуациях.

«Бешенство всегда рядом!»

— Пользуясь моментом встречи, хочу спросить: зачем делать прививки от бешенства, если его вроде бы и нет на территории Латвии?

— Бешенство гуляет в дикой природе, и даже если сегодня мы не фиксируем заболевания среди диких животных в Латвии, то это все может измениться в любую секунду. Лисы, ежи, мыши, енотовидные собаки, белочки и прочие звери отлично все переносят, а в ряде стран, которые с нами граничат, бешенство животных есть. Ежику плевать на границу, как и зайцу с кабанчиком...

Бешенство — вирусное заболевание, при котором поражаются нервы спинного и головного мозга. Клетки вируса проникают в иммунные клетки собаки в момент укуса при повреждении кровеносных сосудов. Заражение происходит при укусе больным животным через слюну. Болезнь распространяется по нервам, вызывая в спинном и головном мозге тяжелые нарушения, несовместимые с нормальной жизнедеятельностью. Причем инкубационный период может продолжаться от недели до нескольких лет.

Если же была проведена вакцинация, то в момент укуса животное защищают собственные клетки. Больное животное погибает, нередко заражая хозяев или других людей, что для человека без экстренных прививок — смертельный случай.

Прививать своих питомцев от бешенства надо обязательно! Вообще, настоятельно рекомендую соблюдать график вакцинаций, который нельзя игнорировать. Животные подвержены ряду опасных, распространенных в Латвии и других государствах инфекций, и без прививок питомцы никак не смогут выжить.

Есть такая страшная болезнь для мурлык — панлейкопения, при которой уровень смертности при интенсивной терапии все равно 60-70%, такая вот просто кошачья холера… Лекарств, которые в полной мере помогают спасти заразившееся животное от смерти, в Латвии сейчас просто нет. Без прививки даже сугубо домашний питомец, который и морды своей за двери дома не кажет, рискует заболеть панлекопенией и умереть: зараза это липкая, стойкая и отлично переносится на обуви людей. Кроме того, надо вакцинировать кошек также против бешенства, калицивирусной, герпесвирусной инфекций.

Лечение, даже если оно успешное, будет всегда стоить вам дороже во много раз, чем регулярная прививка, которая стоит сегодня меньше одного посещения кафе.

Собакам непременно требуется прививка против парвовируса (кровавый понос до летального исхода), чумы плотоядных (в народе именуемая чумкой), инфекционного гепатита, парагриппа, бешенства, лептоспироза (бактериальное заболевание).

Прививки надо делать тогда, когда пришел срок, и тем более тогда, когда они просрочены. Иногда люди, нечаянно пропустившие, скажем, прививку в сентябре, ждут следующей осени, что большая ошибка, так не надо делать. Как только вы обнаружили, что прививка вашему питомцу просрочена — бегом в ветклинику устранять опасность тяжелых инфекций. Если в паспорте записано «эффективно до марта» — значит, в марте надо сделать очередную прививку.

«Клещи оголодали — жаждут крови»

— Доктор, слышала, что клещи уже проснулись.

— Они, по-моему, и не засыпали толком этой зимой. И уже кусаются вовсю. Одна собака в Даугавпилсе так была инфицирована бабезиозом, который переносят эти мелкие твари. В нашей клинике еще с бабезиозом никто не был, но точно знаю: скоро массово пойдут к нам четверолапые пациенты, каждый сезон одно и то же горе. Солнце все теплее, подумайте о защите своих питомцев от клещей и блох заодно.

Есть хорошая новость: появились замечательные новые препараты для кошек — трехвалентные — против клещей, блох и внутренних паразитов одновременно. Капля в холку — и не надо мучиться с таблетками. Раньше это было возможно только для собак, а теперь и для кошек.

… Доктора Яниса Бейнертса зовут на операцию, мне пора уходить. Уже в дверях ветеринар добавляет, что в марте нелишним будет дополнить рацион собак и кошек какими-то микроэлементами, что поможет им войти более крепкими и сильными в лето.

Людмила ВЕВЕРЕ

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