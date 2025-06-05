Где праздники, паром и туалеты? Отрасль туризма ждет решительных действий от новой Рижской думы

Во-первых, заявил, Э. Лингеберзиньш, важно, чтобы бюджет для туристического маркетинга столицы наполнялся, как договаривались, а не так, как сейчас. Он пояснил, что когда в Риге вводили туристическую пошлину, между самоуправлением и отраслью было заключено соглашение, что этот сбор, который взимают гостиницы с приезжих, должен составлять половину бюджета на туристический маркетинг, а вторую половину, соответственно, идет от муниципалитета.

«В последние годы мы видим, что большая часть денег фактически поступает от этих сборов гостиниц, а это дополнительное муниципальное софинансирование уменьшилось. Мы считаем, что вызов и главная задача — это возвращение к справедливому сотрудничеству», — подчеркнул глава организации.

Также, продолжает он, отрасль должна больше участвовать в принятии решений о расходовании средств, поскольку лучше видит, какие и где есть возможности, какие рынки могут в конкретный момент принести больше пользы.

Отдельный вопрос — чем привлекать гостей.

«По нашему мнению, мы слишком мало используем публичные мероприятия для привлечения туристов. Мы видим, что столицы соседних стран работают более эффективно. Один из примеров — фестиваль холодного супа, который недавно прошел в Литве. Я понимаю, что нужен баланс, что жителям нужны праздники в небольших форматах, которые начали проходить в микрорайонах. Но если мы хотим видеть туристов, чтобы им было интересно в Риге, то такие крупные публичные, содержательные культурные и развлекательные мероприятия — это то, что нам нужно»,

— сказал собеседник Латвийского радио 4.

Нужно и оживление Старой Риги. Но, рассуждает специалист, речь не о том, что надо переделать какую-то одну улицу: необходимо общее представление, что делать с этой частью города. По его словам, ассоциация, которую он представляет, вместе с Ассоциацией гостиниц и ресторанов считают, что «нужно посмотреть, как мы обеспечиваем открытие первых этажей, как мы можем открыть все эти витрины на первых этажах для сезонных, краткосрочных творческих решений. Это то, как мы могли бы оживить Старую Ригу».

Восстановление паромного сообщения — еще одна важная задача, которую надо решить новой думе: по словам Э. Лингеберзиньша отсутствие парома — одна из причин сокращения числа туристов из Скандинавии.

«И еще один вопрос — как показать туристам более широкую территорию Риги. Мы очень сосредоточены на Старой Риге, югендстиле. Но в Риге есть и другие вещи, так что нужно выйти немного за рамки привычного мышления. […] Еще задача для следующей думы — инфраструктура порта и путь от Рижского порта, куда прибывают, например, круизные пассажиры, и доступ в Старый город, центр города. Помню, что эта тема была актуальной на предыдущих, нынешних и еще на более ранних выборах думы. Здесь тоже хотелось бы видеть лучший прогресс», — подчеркнул глава ассоциации.

«Есть и такие, скажем, чисто практические вещи, о которых мы говорим перед каждыми выборами в Рижскую думу. Например, тот же вопрос общественных туалетов. Мы все еще слышим и получаем отзывы от туристов, что общественные туалеты не найти, они иногда закрыты, и в целом это для нас остается актуальной темой», — отметил он.