Массовый побег заключённых из Елгавской тюрьмы: преступления 90-х

Нанимали «экскаваторов"

Парлиелупская тюрьма в Елгаве была построена в 60-х годах прошлого века. Наспех возвели панельные железобетонные корпуса, оградили территорию забором и стали принимать заключенных. А потом, после строительства завода РАФ, рядом с тюрьмой стали возводить жилые дома. Уже тогда эксперты предупреждали о слабой защищенности с технической стороны острога. Здесь было очень легко делать подкопы. Это и произошло уже в независимой Латвии.

Вплоть до своего закрытия тюрьма оставалась лидером по перебросам с воли запрещенных предметов. И подкопы здесь проводились регулярно. Обычно для этой цели рецидивисты, которые сами не утруждали себя подобным занятием, нанимали доходяг - «экскаваторов". Им вручали какой-нибудь предмет, к примеру крышку от мусорного бака, и давали задание. Однако в камерах проводятся регулярные проверки, да и выкопанный грунт надо было куда-то выносить.

Но в тот памятный июльский побег 1994 года «экскаватору» вообще никто не мешал. Ведь подкоп производился из здания банно-прачечного комплекса, ключи от которого хранились у заключенного-банщика, а не под контролем охраны. Но одни лишь ключи не стали бы препятствием, скажем, для зеков, осужденных за тридцать-сорок квартирных краж. Надо было менять весь тюремный порядок.

А ведь еще год назад, в 1993 году, из этой тюрьмы тоже через подкоп сбежали 9 членов банды Вадима Лиеде. Казалось бы, уже тогда можно было сделать оргвыводы. Но в те времена в тюрьме царили свои порядки, и в там были уголки, куда тюремная администрация даже не решалась показываться. Иначе почему целые сутки проход на волю был открыт и по прорытому лазу бежали не только организаторы побега, но и все кому не лень. Но вот что рассказывали сами пойманные заключенные.

Кто был инициатором

Тогдашний эксперт Елгавского управления полиции Висвалдис Лусис приводил выписки из показаний заключенных, совершивших побег. При этом он заметил, что инициаторов тайного подкопа и руководителей побега установить так и не удалось.

Осужденный К. (1971 года рождения, образование шесть классов, осужден за квартирные кражи), которого поймали в день побега, говорил на суде: «В ночь с 27 на 28 июля я спал в бане. Думал с утра помыться. Ночью проснулся от какого-то шума. Встал и пошел посмотреть. Зашел в сушилку, увидел кучу песка и дыру. Зажег спичку - она потухла.

Подумал, это потому, что по лазу можно выбраться на свободу. Пошел надеть грязную одежду поверх чистой. Спустился в дыру и полз метров 15, пока не выбрался на свободу примерно в метре за последней оградой. Сторожевых вышек оттуда не было видно. О том, что выбрался на свободу, я не пошел докладывать дежурному тюрьмы - боялся, что меня за это убьют.

По асфальтированной улице дошел до автобусной остановки возле завода РАФ. Там снял и бросил свою грязную верхнюю одежду. Дальше отправился в лес и вдоль рельсов пошел в сторону Риги. Дошел до Озолниеки, искупался в пруду. Увидел, как подходит электричка. Быстро оделся и сел в нее.

До Риги добрался около семи-восьми утра. Решил ехать в Даугавпилс. В Юмправе меня высадил билетный контролер. На попутке добрался до Айзкрауле, где сел в поезд Рига - Зилупе. Хотел выйти в Екабпилсе, но проспал и вышел в Резекне, где меня задержал полицейский патруль".

Подсудимый М. (1961 года рождения, образование основное, осужден за кражу 35-килограммовой свиньи и трамвайных проводов), выполнявший в тюрьме за других зеков грязную работу, дал следующие показания:

"По своему положению я в тюрьме принадлежал к категории униженных, поэтому мне было очень трудно отбывать наказание. 24 июля я узнал из разговоров с заключенными, что готовится групповой побег. 27 июля около полуночи, наблюдая за поведением осужденных, я понял, что побег состоится сегодня ночью. До последнего момента сомневался, участвовать ли в побеге, ведь я мог рассчитывать на досрочное освобождение в начале января 1995 года. Но в тюрьме ходили слухи, что с теми, кто останется, будут расправляться. Поэтому я решил бежать вместе с остальными. Когда большинство заключенных ушли, около четырех утра мы вчетвером пошли по их следу. Лезли по туннелю 5-10 минут. Дальше по лесу добрались до станции Озолниеки и потом на электричке доехали до Торнякалнса. Там мы расстались с К., который остался в Риге. Вдвоем с В. на электричке доехали до Бабите. В. зашел к каким-то знакомым и раздобыл четыре лата. Тогда мы пошли в магазин, купили литровую бутылку водки. Закуску нам дали знакомые В. Бутылку распили в лесу недалеко от станции Бабите. После этого купили еще одну бутылку, которую распили вместе с двумя совершенно незнакомыми молодыми мужчинами. У них переночевали (где это было - адреса не знаю). Утром сказали им, что бежали из тюрьмы. Между нами возник спор, и мы с В. забежали в лес, где потеряли друг друга. После этого, около девяти-десяти утра, я пошел на станцию Бабите. По дороге заметил микроавтобусы с земессаргами. Испугавшись, ушел в лес и залег там. Вскоре заметил, что земессарги идут по лесу и что-то ищут. Поняв, что они ищут меня, подошел к ним и сказал: «Вы, наверное, меня ищете?» Они отвели меня в полицейский участок. По дороге оттуда в Центральную тюрьму другие охранники меня в машине избили".

Поздний гость постучал в дверь

А вот что о своих приключениях той июльской ночью вспоминает командир отряда особого назначения Земессардзе Vanags Вилис Скуя: «Один из преступников в полночь постучал ко мне в дверь. Попросил воды напиться. Я дважды пригласил позднего гостя зайти в дом, но он отказался. Потом я заметил, что одежда у него обшарпанная, и попросил показать документы. Вместо ответа подозрительный гость захлопнул дверь и бросился бежать. Схватив пистолет, я побежал за ним. Выстрелил в воздух, но тот бесследно исчез. Через 20 минут на место происшествия прибыла оперативная группа моего отряда. Мы блокировали окрестности, и в пять утра преступник попал в ловушку. Он опять попытался бежать, но получил за это пулю в мягкое место. «Можете праздновать второй день рождения. Когда не подчинились приказу «Стоять!", я мог вас случайно убить", - сказал я задержанному. «Лучше бы вы меня убили", - обреченно вымолвил тот".

Половину сбежавших поймали

Свыше половины бежавших преступников вновь попали за решетку в течение первой недели. К сожалению, некоторые успели совершить новые тяжкие преступления. Так, в Добельском районе была изнасилована несовершеннолетняя девочка. Трое беглецов вернулись в тюрьму добровольно. Как обещал генеральный прокурор, их не судили. Остальных суд приговорил к лишению свободы на срок от полутора до двух лет, которые добавили к прежнему сроку. В латвийской глубинке несколько лет удавалось прятаться лишь двум парлиелупским зекам. На свободе остались 7 человек, которые, скорее всего, покинули Латвии.

Действительно, их потом отлавливали в соседних странах. Так, в Польше поймали некоего Гардашова. Он пытался выдать себя за беженца из Чечни по фамилии Басаев.

Эпилог

Несмотря на то что столь массовый побег получил широкую огласку и руководству Управления мест заключения пришлось объясняться перед депутатами Сейма, Парлиелупская тюрьма благополучно просуществовала еще 14 лет. За это время строения здесь окончательно обветшали и требовали капитальной реконструкции. Но было решено строить новую тюрьму.

Однако прошло еще 15 лет, прежде чем эти планы воплотились в жизнь. Уже к сентябрю этого года запланировано открытие вновь построенной по всем европейским требованиям Лиепайской тюрьмы. А территорию бывшей Парлиелупской тюрьмы переняла Елгавская дума. Частных инвесторов осваивать этот объект не нашлось.

В планах строительство здесь регионального Центра управления катастрофами, где на одной территории разместятся пожарное депо, полицейская служба, региональное подразделение Управления по делам гражданства и миграции, Земгальская прокуратура и Служба неотложной медицинской помощи. Но пока строительство так и не началось.

Александр ВАЛЬТЕР