По его мнению, новую ИТ-систему следовало бы опробовать уже в январе или хотя бы в феврале, чтобы своевременно подготовиться к качественному проведению выборов. Генеральную репетицию выборов в мае сотрудники начали только в четверг, а завершили лишь в воскресенье во второй половине дня, что отражает, насколько проблемной оказалась система. Кроме того, была слабая коммуникация со специалистами VDAA.

«Нельзя в ситуации технических проблем дать всем избирательным комиссиям один номер телефона, на который одновременно будут звонить как минимум 42 человека», — подчеркнул опытный руководитель комиссии.

«Разрушить избирательную систему легко, а построить новую — сложно. Я остаюсь при убеждении, что избирательная система, созданная бывшим председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнисом Цимдаром, была хорошей. Если хочешь разрушить систему — доверь её государственной структуре», — заключил Сапожников.

Он выразил надежду, что опыт, полученный в дни предварительного голосования, и выявленные недостатки будут устранены к основному дню голосования в субботу, и выборы пройдут без проблем. По его словам, в четверг голосование и передача информации прошли довольно хорошо. Сотрудники избирательных участков опытны и готовы работать даже в условиях повышенного стресса, отметил Сапожников.

Как уже сообщалось, за четыре дня предварительного голосования на муниципальных выборах в Латвии проголосовали 10,2% избирателей, обладающих правом голоса, сообщили агентству LETA в ЦИК.

В общей сложности на предварительном голосовании по всей Латвии проголосовали 140 428 человек, что составляет 10,2% от числа имеющих право голоса.

Наибольшая активность была в Риге, где за четыре дня проголосовали 12,18% избирателей, за ней следуют Видземе — 10,49%, Латгалия — 8,93% и Земгале — 8,56%. Наименьшая активность зафиксирована в Курземе — 8,17%.

Предварительное голосование в понедельник и среду сопровождалось техническими проблемами, повлиявшими на работу необходимых для процесса систем и реестров. Во вторник и четверг о серьёзных проблемах не сообщалось.

Проголосовать на предварительном голосовании можно будет также в пятницу с 12:00 до 15:00.

Официальный день выборов состоится в субботу.

Кроме того, до субботы до 12:00 дня избиратели, состояние здоровья которых не позволяет им прибыть на избирательный участок в день муниципальных выборов, могут подать заявку на голосование по месту нахождения в своей самоуправлении. В этих выборах впервые будет организована также возможность выездного голосования.