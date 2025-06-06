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Лембергс против Латвии: экс-мэр Вентспилса проиграл дело в Европейском суде по правам человека

Редакция PRESS 6 июня, 2025 10:30

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг отклонил иск депутата Вентспилсской думы Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу") к Латвии по поводу высказываний бывшего министра охраны среды и регионального развития Эдмунда Спруджса о том, что "вор должен сидеть в тюрьме".

ЕСПЧ вынес решение по делу "Лембергс против Латвии", отклонив его жалобу о якобы имевшем место нарушении Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел.

В своей жалобе в ЕСПЧ Лембергс утверждал, что его право на презумпцию невиновности было нарушено высказываниями тогдашнего министра Спруджса 16 октября 2012 года в программе "900 секунд". Лембергс, как обвиняемый в уголовном процессе, по которому еще не вынесен окончательный приговор, считал, что министр уже выразил мнение о его вине в своих публичных заявлениях.

ЕСПЧ отмечает, что жалоба касается заявлений министра в контексте смещения Лембергса с поста председателя Вентспилсской городской думы и что ссылка государственных органов, в частности министра, на уголовное преследование Лембергса в связи с его предполагаемым смещением с должности создала "связь" между уголовным преследованием и процедурой смещения. По этой причине ЕСПЧ пришел к выводу, что жалоба Лембергса подпадает под материально-правовую сферу действия конвенции.

Затем ЕСПЧ перешел к рассмотрению аргумента правительства о том, что жалоба должна быть отклонена, поскольку Лембергс не исчерпал внутренние средства правовой защиты. ЕСПЧ оценил довод правительства о том, что Лембергс не исчерпал средства правовой защиты, предусмотренные Уголовно-процессуальным законом, и направил прокурору заявление с просьбой оценить, имело ли место нарушение принципа презумпции невиновности в связи с заявлениями, сделанными должностным лицом, не участвующим в уголовном процессе, и сделать публичное заявление о нарушении этого принципа, если таковое имело место.

ЕСПЧ пришел к выводу, что Лембергс все еще не исчерпал внутренние средства правовой защиты. ЕСПЧ также отметил, что если после исчерпания этого механизма Лембергс будет признано нарушение прав Лембергса, он сможет обратиться в суд с гражданским иском о компенсации на основании соответствующего решения.

Затем ЕСПЧ перешел к рассмотрению гражданского иска, связанного с предполагаемым оскорблением чести и репутации Лембергса. В частности, ЕСПЧ отметил, что Лембергс подал гражданский иск, требуя опровержения порочащих его честь сведений, и что национальные суды рассматривали этот иск с этой точки зрения. Хотя Лембергс также ссылался на принцип презумпции невиновности, это не было основой его иска, и он не подавал отдельный иск по этому поводу.

ЕСПЧ напоминает, что если на национальном уровне существует средство правовой защиты, позволяющее национальным судам рассмотреть по существу жалобу лица на предполагаемое нарушение конвенции, лицо должно исчерпать это средство правовой защиты.

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